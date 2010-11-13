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۲۲ آبان ۱۳۸۹، ۱۱:۰۶

در گفتگو با مهر عنوان شد:

مرگ دانش آموز بر اثر تنبیه بدنی بررسی می شود

مرگ دانش آموز بر اثر تنبیه بدنی بررسی می شود

معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش با اشاره به مرگ دانش آموز زاهدانی بر اثر تنبیه بدنی گفت: متاسفانه بی احتیاطی و غفلت یک معلم موجب بروز چنین حادثه دلخراشی شده است.

فاطمه قربان در گفتگو با خبرنگار مهر با تاکید بر اینکه تنبیه بدنی دانش آموزان در مدارس ممنوع است افزود: طبق آیین نامه اجرایی مدارس معلمانی که به هر نحوی دانش آموزان را تنبیه بدنی می کنند متخلف هستند و در صورتی که دانش آموز یا والدین این موضوع را گزارش دهند با آنها برخورد می شود.

هفته گذشته یک دانش آموز شهرستان نیک شهر از توابع استان سیستان و بلوچستان ر اثر تنبیه بدنی معلم خود به اغما رفت و پس از چند ساعت فوت کرد.

وی با بیان اینکه مرکز پاسخگویی به شکایات مردمی وزارت آموزش و پرورش مسئول رسیدگی به این موضوع است، گفت: این مرکز براساس عملکرد معلم، اقدامات لازم را دنبال می کند.

دو سال پیش نیز یک دانش آموز اهوازی بر اثر تنبیه بدنی معلم خود با کابل برق به اغما رفت و از ناحیه کمر دچار آسیب جدی شد.

کد مطلب 1190566

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