نسیم ادبی و احمد ساعتچیان به گروه بازیگران نمایش "هدا گابلر"پیوستند

به گزارش خبرنگار مهر، نمایش "هدا گابلر" نوشته هنریک ایبسن، به ترجمه و کارگردانی وحید رهبانی که دی ماه سال جاری در سالن چهارسو تئاتر شهر به صحنه می‌رود، هم اکنون با پیوستن نسیم ادبی و احمد ساعتچیان تمرینات خود را سپری می‌کند.

مهدی بجستانی، رضا مولایی، شیوا ابراهیمی، روح الله حق گو لسان و ندا حاجی بابایی دیگر بازیگران نمایش "هدا گابلر" هستند.

این نمایش که در بیست و هشتمین جشنواره بین المللی تئاتر فجر به صورت کارگاهی کارگردانی واجرا شده بود قرار است در اجرای عمومی با تغییرات زیادی روی صحنه رود.

همچنین رهبانی با نمایش "مردی که زنش رو با کلاهش عوضی گرفت" نوشته پیتربروک، به ترجمه و کارگردانی وحید رهبانی در بخش چشم انداز بیست و نهمین جشنواره بین المللی تئاتر فجر شرکت دارد.