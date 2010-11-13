سهمیه قاریان قرآن در عمره افزایش می یابد

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر از مکه مکرمه، در ابتدای جلسه محمدتقی میرزاجانی سرپرست اکاروان قرآنی نور گفت: این کاروان که با 32 نفر از اعضای خود در حج امسال حاضر شده است برنامه های متنوعی را ارائه کرده است.

میرزاجانی اظهار کرد: در مدینه منوره حدود 400 برنامه قرآنی را به انجام رساندیم که این عدد قابل توجهی است به طوری که این عدد بیش از عدد نهایی است که در موسمهای حج گذشته اعلام می شد. البته کمیت لزوما نشان دهنده کیفیت نیست و در هر کاری نقص وجود دارد ولی طبق برآیندی که شده است مجموعه این فعالیتها مثبت ارزیابی می شود.



وی حضور در مراسم انس و معرفت، برگزاری محفل انس، اجرای تواشیح، قرائت قراء در حلقات قرآنی مسجد النبی(ص)، گفتگو با اساتید قرآن دیگر کشورها، جزءخوانی قرآن کریم و... را از جمله این فعالیتها برشمرد.



سرپرست کاروان قرآنی نور افزود: بر این تعداد برنامه باید 200 برنامه دیگر که از زمان حضورمان در مکه مکرمه اجرا شده است را نیز افزود. در مکه مکرمه علاوه برنامه های مدینه منوره فضای دیگری نیز ایجاد شد تا قراء ما در بین کاروانهای کشورهای دیگر نیز حاضر شوند و خیلی مورد استقبال واقع شده است.



وی در پایان سخنان خود به پتانسیل و ظرفیت بالای این کاروان اشاره کرد و خواستار شد تا بسترهای بیشتری در این زمینه فراهم شود تا کارهای بیشتری در ایام حج صورت پذیرد.



در ادامه این جلسه حجت الاسلام و المسلمین قاضی عسکر ضمن ابراز خوشحالی از اینکه در بین اعضای کاروان قرآنی حاضر شده است، گفت: از اینکه در این مدت فعالیت چشمگیری داشته اید قدردانی می کنم. همانطور که در عبارت مقام معظم رهبری هست ایشان بر مسئله کاروان قرآنی و حضور قراء در عرصه بین المللی بسیار تأکید می کنند و ما نیز سعی کردیم که در بهترین حالت از این ظرفیت موجود استفاده شود.



سرپرست حجاج ایرانی اظهار کرد: خوشبختانه امسال وضعیت ما در عربستان بهبود یافته است؛ چون ما از ابتدا به طرف سعودی گفته بودیم که سعی ما بر اعتمادسازی است و خوشبختانه تا به حال نیز مورد و مشکل خاصی ایجاد نشده و جو آرامی حاکم بوده است.



قاضی عسکر درباره افزایش ظرفیت حجاج که در این جلسه مطرح شده بود، تصریح کرد: امسال ما در تمامی بخشها تقلیل نیرو داشتیم جز در بخش کاروان قرآنی به دلیل اهمیت آن؛ امکان افزایش ظرفیت در حج تمتع کمی مشکل است؛ زیرا درخواست عموم مردم برای حضور در حج زیاد است و ما تا می توانیم سعی داریم سهمیه اختصاص داده شده را به مردم اختصاص دهیم، اما اگر عربستان ظرفیتی را علاوه بر ظرفیت حجاج به ما بدهد شاید بتوان افزایش داد.



وی افزود: بخش افزایش قاریان را می توانیم در عمره پیگیری کنیم و وسعت بیشتری به حضور قاریان عزیز در آن ایام ببخشیم؛ زیرا در عمره نسبت به حج تمتع دست ما بازتر است.



قاضی عسکر در پایان سخنانش گفت: من اثر حضور قراء را در کشورهای متععد دیده ام و می دیدم که وقتی قاری تلاوت می کند روح و جان مردم جلی می یابد و تلاش مان در این است که در این زمینه بیشتر سرمایه گذاری کنیم.