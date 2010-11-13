احمد قلعه بانی در گفتگو با مهر با اشاره به راه اندازی اولین سامانه الکترونیکی خرید کالا و تجهیزات نفتی تا پایان اسفند ماه سالجاری، گفت: یکی از ویژگی های این سامانه الکترونیکی خرید تمامی کالا و تجهیزات بر اساس کد ملی است؛ بر این اساس هم اکنون ثبت نام برخی از کالاهای ساخت داخل برای دریافت کد ملی و ورود به فهرست رسمی وزارت نفت آغاز شده است.

مدیر عامل شرکت ملی نفت ایران با اعلام اینکه با راه اندازی این سامانه تمامی کالا و تجهیزات مورد استفاده در صنایع نفت و گاز دارای کد شناسایی می شوند، تصریح کرد: خرید متمرکز و شفاف سازی قیمتها از دیگر مزیتهای راه اندازی این سامانه در سطح صنعت نفت خواهد بود.

وی با تاکید بر اینکه با راه اندازی این پروژه امکان ردیابی محل خرید و فروش کالا و منابع تامین اعتبارات آن فراهم می شود، اظهار داشت: سیستم کدینگ کالا سامانه جامعی است که به راحتی برخی از اطلاعات را در اختیار مصرف کنندگان و تولیدکنندگان کالا و تجهیزات نفتی قرار می دهد.

نائب رئیس هیئت مدیره شرکت ملی نفت با اشاره به اینکه دسترسی به موقع به اطلاعات اولیه سفارش، خرید و تولید کالا و تجهیزات از دیگر مزیتهای این طرح به شمار می رود، اظهارداشت: کاهش هزینه تولید، افزایش استانداردهای کالاهای ساخت داخل، حمایت از سازندگان داخلی، مقابله با شرایط تحریم، تمرکز زدایی و خودکفایی از واردات برخی تجهیزات از دیگر ویژگیهای اجرای این طرح در سطح صنعت نفت است.

به گزارش مهر، برای نخستین بار با گذشت 102 سال از اکتشاف نفت در ایران، اولین سامانه جامع الکترونیکی خرید کالا و تجهیزات در صنعت نفت راه اندازی می شود.

بر اساس برنامه زمان بندی تعریف شده، پیش بینی می شود این سامانه تا اسفند ماه امسال برای عرضه بیش از 300 هزار کالا و تجهیزات مصرفی طرحهای مختلف نفت و گاز کشور به صورت الکترونیکی در مدار بهره برداری قرار گیرد.



همچنین به موازات آماده سازی سامانه الکترونیکی کالا در سطح وزارت نفت، دستورالعمل دیگری مراحل پایانی تدوین را پشت سر می گذارد که به زودی توسط وزیر نفت به تمامی شرکتهای زیرمجموعه وزارت نفت ابلاغ خواهد شد.



با ابلاغ این دستورالعمل جدید توسط مسعود میرکاظمی وزیر نفت و راه اندازی سامانه جامع خرید، ورود تمامی کالا و تجهیزات بدون کد شناسایی به طرحهای مختلف نفت و گاز ممنوع خواهد شد.



از سوی دیگر، برای اجرای این طرح در بودجه سالجاری بندی پیش بینی شده است که بر این اساس با هدف تسهیل خرید کالا از سامانه الکترونیکی، سازنده کالا و تجهیزات از طریق ترک تشریفات برای تامین کالای مورد نیاز انتخاب شود.



همچنین قرار است برای کاهش هزینه ها خرید آن دسته از کالا و تجهیزاتی که امکان ساخت آنها در داخل کشور وجود ندارد، به صورت متمرکز عمل شود.



در همین حال پیشتر سیدمسعود میرکاظمی وزیر نفت در تشریح برخی از جزئیات این سامانه الکترونیکی از کد ملی به عنوان زبان مشترک میان تولیدکنندگان و مصرف کنندگان کالاهای صنعت نفت یاد کرده و گفته بود: با اجرای این طرح تمامی خرید های مورد نیاز طرحهای نفت و گاز از طریق سامانه و به صورت الکترونیکی انجام می شود.



این عضو کابینه دولت با تاکید بر اینکه اگر سازنده ای در این سامانه فروش دو بار قیمتی را بالاتر از بازار ارائه کند از پروسه سامانه فروش کالا حذف خواهد شد، بیان کرده بود: هزینه پایین، کیفیت بالا و زمان تحویل مشخص به عنوان ویژگی های کالاهای خریداری شده از سازندگان داخلی بوده که با اقدامات انجام گرفته ریسک مدیریتی استفاده از کالا و تجهیزات ساخت داخل در طرحهای نفتی هم کاهش می یابد.



مشارکت چین در بزرگترین میدان مشترک نفتی جهان

قلعه بانی در ادامه گفتگوی خود با مهر درباره آخرین وضعیت طرح توسعه میدان نفتی آزادگان، با تاکید بر اینکه هم اکنون طرح توسعه این میدان مشترک نفتی مطابق با برنامه در حال انجام است، اظهار داشت: برای توسعه این میدان علاوه بر استفاده از منابع داخلی نفت، تزریق منابع خارجی هم در دستور کار قرار دارد.

این عضو ستاد تدابیر اقتصادی وزارت نفت درباره نحوه مشارکت شرکتهای چینی در این پروژه نفتی توضیح داد: قرار است طرح توسعه میدان نفتی آزادگان با مشارکت چین و ایران انجام شود.

در همین حال محسن خجسته مهر معاون برنامه ریزی وزیر نفت با اشاره به مذاکره با چند شرکت داخلی و خارجی از جمله چین برای توسعه میدان آزادگان از افزایش تولید نفت در این میدان مشترک خبر داده و به مهر گفته بود: توسعه آزادگان تحت هیچ شرایطی متوقف نخواهد شد.

پیگریهای مهر نشان می دهد که قرار است در این پروژه نفتی 70 درصد سرمایه گذاری توسط چینی ها یا شرکتهای دیگر خارجی و داخلی، 20 درصد توسط نیکوی ایران و 10 درصد توسط اینپکس ژاپن انجام گیرد.

در این میان، در صورت درخواست ژاپن، شرکت ملی نفت ایران آمادگی خود را برای خرید سهم 10 درصدی این شرکت زاپنی اعلام کرده است.

به گزارش مهر، در حال حاضر با توسعه فازهای اول و دوم طرح توسعه زودهنگام آزادگان به طور متوسط روزانه بیش از 50 هزار بشکه نفت از این میدان مشترک برداشت می شود.

فاز نخست این پروژه با ظرفیت تولید روزانه 20 هزار بشکه نفت خام و پس از تعمیر و تکمیل 6 حلقه چاه، ساخت حدود 90 کیلومترخط لوله جریانی، 2 دستگاه تفکیک کننده نفت و گاز و 100کیلومتر خط لوله 10 اینچ در سال 1386 به پایان رسید.

با تکمیل و توسعه فاز دوم تولید زودهنگام این میدان مشترک نفتی در مجموع 24 حلقه چاه حفاری شده است که از 17 حلقه چاه فعال در این میدان روزانه به طور میانگین بالغ بر 50هزار بشکه نفت برداشت می شود.

با توجه به حجم بالای وجود نفت خام در این حوزه هیدروکربوری، این پتانسیل تولید روزانه تا سقف 500 هزار بشکه نفت را از میدان آزادگان فراهم می کند.

اولین چاه نفتی آزادگان در سال 1355 شمسی حفر شد و در شرایط فعلی این میدان با در اختیار داشتن بیش از 42 میلیارد بشکه نفت یکی از بزرگترین اکتشافات صنعت نفت جهان در سه دهه گذشته بوده است.