احتمال انصراف ترکیه از پیوستن به اتحادیه اروپا وجود دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، مجله انگلیسی "اکونومیست" با اشاره به گزارش سالانه اتحادیه اروپا درباره پیشرفت ترکیه در مسیر رعایت استانداردهای این اتحادیه و عدم وجود آزادی مطبوعات در این کشور نوشت: تصادفی بود که "عبدالله گل" رئیس جمهوری ترکیه جایزه سال جاری "چاتام هاوس" را ازملکه انگلیس در لندن در روز نهم نوامبر (18 آبان ماه) و چند ساعت پس از گزارش سالانه کمیسیون اتحادیه اروپا درباره پیشرفت این کشور در مسیر رعایت استانداردهای این اتحادیه دریافت کرد.

اکونومیست در این گزارش نوشت: اتحادیه اروپا به طور معمول از ترکیه می خواهد تا بنادر و فرودگاههای خود را به سوی یونانیان ساکن قبرس باز نگاه دارد، اما عبدالله گل هرگونه ایده را در خصوص امتیاز دهی یکجانبه ترکیه رد کرده است.

رئیس جمهوری ترکیه به اکونومیست گفت: حتی اگر بیشتر سر فصل های اتحادیه اروپا درباره مسئله قبرس همچنان بسته باقی بماند، ترکیه به اصلاحات در زمینه پیوستن این کشور به اتحادیه اروپا ادامه می دهد. وی در عین حال گفت: این احتمال وجود دارد که ترکیه از عضویت در اتحادیه اروپا انصراف دهد.

وی درباره آزادی مطبوعات در ترکیه گفت: آزادی مطبوعات نقطه عطف دموکراسی ترکیه است و بیانگر این موضوع است که هر فردی برای نوشتن هر آنچه که می خواهد بنویسد، آزاد است.

عبدالله گل در ادامه از بررسی طرح های قانونی درباره حفاظت از جان روزنامه نگاران خبر داد و گفت که بیشتر نگرانی ها مربوط به سوء استفاده از اطلاعات محرمانه در دادگاه ها می باشد.