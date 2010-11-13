فرهنگ استرآباد مورد بی مهری قرار گرفته است

عبدالرضا چراغعلی در گفتگو با خبرنگار مهر در گرگان با اشاره به برگزاری چهارمین دوره جشنواره فرهنگ اقوام ایران زمین،در گرگان، خواهان توجه بیشتر به فرهنگ غنی گرگان و استرآباد شد.

وی اظهار داشت: شهروندان گرگانی در ماه جاری میزبان یک رخداد بزرگ فرهنگی و هنری با عنوان چهارمین جشنواره فرهنگ اقوام ایران زمین هستند و این همایش بزرگی فرهنگی در طی سالهای گذشته نقش بسیار موثری در معرفی فرهنگ اقوام مختلف کشور به شهروندان ایرانی داشته است.

چراغعلی گفت: اما متاسفانه مسئولان برگزار کننده این مراسم فرهنگی در طی سالهای گذشته تاریخ و فرهنگ اصیل مردم استراباد را در این جشنواره بسیار کمرنگ دیدند.

عضو شورای شهر گرگان خاطرنشان کرد: همچنین با نادیده گرفتن ویژ گیهای تاریخی و فرهنگ غنی گرگان زمین تنها به معرفی اقوام حاضر در این استان و شهرستان پرداخته و میزبان را به فراموشی سپردند.

وی یادآورشد: به همین منظور لازم دیدم به عنوان منتخب مردم گرگان در شورای اسلامی شهر ضمن اعلام مراتب نگرانی چهره های فرهنگی و فرهیختگان گرگانی از این بی مهری ها، به استحضار برگزار کننده گان این جشنواره بزرگ برسانم.



چراغعلی عنوان کرد: جشنواره فرهنگ اقوام ایران زمین با آنکه در شهر گرگان برگزار می شود لیکن طی دوره های گذشته چندان اثری از دیار گرگان و استراباد در آن مشاهده نشده است.



وی تاکید کرد: این درحالیست که در این سرزمین تاریخی، ( شهرستان گرگان ) خود دارای آداب و رسوم و نمادها و بازی های خاص و گویش ویژه ، جاذبه های متنوع گردشگری و معماری و ... بوده و از این رو اختصاص غرفه ای مناسب به گرگان زمین ، با توجه به غنای فرهنگی و فولکلور این دیار هم موجبات رضایتمندی گرگان دوستان را فراهم آورده و هم زمینه آشنایی بیشتر ایرانیان با استراباد فراموش شده را فراهم می آورد.



جشنواره فرهنگ اقوام ایران زمین 30 آبانماه تا چهارم آذر در گرگان برگزار می شود.