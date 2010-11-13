صدا و سیمای قم در تولید تله فیلم، مستند و انیمیشن عملکرد خوبی داشت

بهرام محمدینیا، مدیر کل صدا و سیمای مرکز قم درباره ارتقای کیفی سطح برنامههای این مرکز گفت: در جلسات محتوایی اتاق فکر، طرح و برنامه، ارزیابیها و تعامل با نهادهای پژوهشی در استان به دنبال افزایش ارتقای سطح کیفی برنامههای در زمینههای مختلف هستیم. ما توانستهایم با همکاری برنامهسازان مرکز و بهرهگیری از رهنمودهای مقام معظم رهبری گامهای خوبی برداریم.
وی در ادامه افزود: امروز مرکز قم به همت و توانمندی همکاران جوان خود توانست در زمینه تولید انیمیشن، مستند، تله فیلم و دیگر ساختارهایهای برنامهسازی توفیقات ویژهای در سطح ملی به دست آورد که در آینده و با حمایتهای بیشتر مسئولان سازمان صدا و سیما و استانی توفیقات بیشتری کسب خواهیم کرد.
مدر کل صدا و سیمای مرکز قم در پاسخ به این سئوال که با توجه به اینکه این مرکز به عنوان اولین شبکه استانی از فرستنده دیجیتال برخوردار شده، این مسئله چه تاثیراتی در نحوه پوشش شبکه نور خواهد داشت، توضیح داد: به برکت سفر ماندگار رهبر انقلاب بر قم مردم این استان امروز میتوانند 14 شبکه تلویزیونی را دریافت کنند که شامل شبکههای اول، دوم، سوم، چهارم، تهران، خبر، قم، قرآن، آموزش، مستند، جامجم، الکوثر، العالم و پرس تی وی است. البته شبکههای رادیویی هم میتوانند با بهترین کیفیت دریافت کنند.
محمدینیا در پایان افزود: در حال حاضر پوشش رادیو و تلویزیونی در استان به صورت صد در صد است و جمعیت محدود روستانشینان قم نیز تا سقف هشت شبکه تلویزیونی را با بهترین کیفیت میتوانند داشته باشند.
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