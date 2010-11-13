صدا و سیمای قم در تولید تله فیلم، مستند و انیمیشن عملکرد خوبی داشت

بهرام محمدی‌نیا، مدیر کل صدا و سیمای مرکز قم درباره ارتقای کیفی سطح برنامه‌های این مرکز گفت: در جلسات محتوایی اتاق فکر، طرح و برنامه، ارزیابی‌ها و تعامل با نهادهای پژوهشی در استان به دنبال افزایش ارتقای سطح کیفی برنامه‌های در زمینه‌های مختلف هستیم. ما توانسته‌ایم با همکاری برنامه‌سازان مرکز و بهره‌گیری از رهنمودهای مقام معظم رهبری گام‌های خوبی برداریم.

وی در ادامه افزود: امروز مرکز قم به همت و توانمندی‌ همکاران جوان خود توانست در زمینه تولید انیمیشن، مستند، تله فیلم و دیگر ساختارهای‌های برنامه‌سازی توفیقات ویژه‌ای در سطح ملی به دست آورد که در آینده و با حمایت‌های بیشتر مسئولان سازمان صدا و سیما و استانی توفیقات بیشتری کسب خواهیم کرد.