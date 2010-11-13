شهردار جدید سنندج انتخاب شد

به گزارش خبرنگار مهر در سنندج، اعضای شورای اسلامی شهر سنندج برای معرفی "مهدی حسام شریعتی" به عنوان شهردار جدید مرکز استان کردستان به توافق رسیدند.

یکی از اعضای شورای اسلامی شهر سنندج در گفتگو با خبرنگار مهر در سنندج ضمن تائید این مطلب اظهار داشت: اعضای شورای اسلامی شهر سنندج در جلسه شب گذشته با 9 رای موافق مهدی حسام شریعتی را به عنوان شهردار سنندج معرفی کردند.

سید مهدی تخت فیروزه بیان داشت: شهردار سابق شهر سنندج روز چهارشنبه از سمت خود استعفا داد و اعضای شورا نیز با استعفای وی موافقت کرده و تا زمان صدور حکم شهردار سنندج توسط وزیر کشور، مرکز کردستان به وسیله سرپرست اداره خواهد شد.

وی عنوان کرد: صورت جلسه اعضای شورای شهر سنندج برای معرفی مهدی حسام شریعتی به فرمانداری سنندج اعلام و انتظار می رود که در آینده ای نزدیک حکم شهردار جدید سنندج صادر شود.

عضو شورای اسلامی شهر سنندج در پایان گفت: تا زمان صدور حکم شهردار جدید سنندج، شمس الدین ساعد شهرداری مرکز استان را به عنوان سرپرست اداره خواهد کرد.

در حالی که سید مهدی تخت فیروزه ابتدای هفته جاری در گفتگو با خبرنگار مهر از استیضاح یا استعفای شهردار سنندج خبر داده بود که فریدون پوررضایی دوشنبه 17 مرداد ماه در جمع خبرنگاران رسانه های جمعی استیضاح یا استعفای خود را تکذیب کرد .