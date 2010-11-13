حریم راههای گلستان با محدودیت روبروست

عادل مصدقی در گفتگو با خبرنگار مهر در گرگان افزود: این در حالی است که برابر بند ج ماده دو از تبصره یک ماده 17 آئین نامه اجرایی راهها و راه آهن، فضای راه به میزان 15 متر بعد از حریم راه جهت عبور تاسیسات زیربنایی دولت مشخص شده و ادارات ذیربط ملزم به عبور این تاسیسات از نقاط مذکور هستند.

وی گفت: دستگاههای اجرایی ذیربط تنها به دلیل مسایل و مشکلات تملک ، مراتب را بیان کرده و به نوعی مشکلات موجود را به اداره کل راه انتقال می دهند در حالیکه بستر موجود(حریم راه) جهت ایمنی، راهداری و راهسازی( طرح توسعه راه) است.

به گفته مصدقی، در زمان نیاز به جابه جایی و انتقال این تاسیسات، به علت نداشتن ردیف اعتباری و یا مسایل حاشیه ای از این مسئله دوری نموده که این موارد با روحیه همکاری این اداره کل مغایر است.



وی پیشنهاد کرد: این تاسیسات به خارج حریم راهها انتقال یابد و در جایگاه خود یعنی داخل 15 متر بعد از حریم قانونی ایجاد شود.



مصدقی در پایان خواستار خودداری از صدور مجوز در داخل حریم قانونی راهها شد و گفت: بعضی از دستگاههای اجرایی بعد از تثبیت شدن تاسیسات آنها در داخل حریم راهها، ادعای رعایت حریم را نیز دارند.