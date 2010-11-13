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۲۲ آبان ۱۳۸۹، ۱۱:۳۵

به دلیل استقرار تاسیسات اداری؛

حریم راههای گلستان با محدودیت روبروست

حریم راههای گلستان با محدودیت روبروست

گرگان - خبرگزاری مهر: معاون راهداری اداره کل راه و ترابری گلستان اعلام کرد: با استقرار تاسیسات زیربنایی دستگاههای اجرایی مختلف در محدوده حریم راههای استان، محدودیتهایی برای انجام فعالیتهای اجرایی این اداره کل ایجاد شده است.

عادل مصدقی در گفتگو با خبرنگار مهر در گرگان افزود: این در حالی است که برابر بند ج ماده دو از تبصره یک ماده 17 آئین نامه اجرایی راهها و راه آهن، فضای راه به میزان 15 متر بعد از حریم راه جهت عبور تاسیسات زیربنایی دولت مشخص شده و ادارات ذیربط ملزم به عبور این تاسیسات از نقاط مذکور هستند.

وی گفت: دستگاههای اجرایی ذیربط تنها به دلیل مسایل و مشکلات تملک ، مراتب را بیان کرده و به نوعی مشکلات موجود را به اداره کل راه انتقال می دهند در حالیکه بستر موجود(حریم راه) جهت ایمنی، راهداری و راهسازی( طرح توسعه راه) است.
 
به گفته مصدقی، در زمان نیاز به جابه جایی و انتقال این تاسیسات، به علت نداشتن ردیف اعتباری و یا مسایل حاشیه ای از این مسئله دوری  نموده که این موارد با روحیه همکاری این اداره کل مغایر است.

وی پیشنهاد کرد: این تاسیسات به خارج حریم راهها انتقال یابد و در جایگاه خود یعنی داخل 15 متر بعد از حریم قانونی ایجاد شود.
 
مصدقی در پایان خواستار خودداری از صدور مجوز در داخل حریم قانونی راهها شد و گفت: بعضی از دستگاههای اجرایی بعد از تثبیت شدن تاسیسات آنها در داخل حریم راهها، ادعای رعایت حریم را نیز دارند.
کد مطلب 1190584

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