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۲۲ آبان ۱۳۸۹، ۱۱:۲۵

جشنواره مطبوعات همدان نقاط قوت رسانه ها را آشکار می کند

جشنواره مطبوعات همدان نقاط قوت رسانه ها را آشکار می کند

همدان - خبرگزاری مهر: دبیر سومین جشنواره مطبوعات استان همدان گفت: جشنواره مطبوعات بهترین فرصت برای شناسایی نقاط ضعف و قوت رسانه های خبری استان همدان است.

مهرداد حمزه در گفتگو با خبرنگار مهر در همدان با بیان اینکه باید از فرصت پیش آمده بهره کامل را برد، گفت: باید در کنار جشنواره فضایی را برای گفت و گو و تبادل نظر فراهم کرد.

وی با اشاره به اینکه امور اجرایی جشنواره مطبوعات از سه ماه قبل آغاز شده است، اظهار داشت: سازمان میراث فرهنگی، سازمان جوانان، سازمان جهاد کشاورزی، شرکت آب و فاضلاب، شرکت توزیع نیروی برق و جمعیت هلال احمر از برگزاری این جشنواره حمایت کردند.

مهرداد حمزه اضافه کرد: در بخش ویژه جشنواره در کنار شش موضوع مربوط به دستگاه‌های فوق، اداره کل فرهنگ و ارشاد همدان نیز سه موضوع را شامل بررسی سفرهیئت دولت به استان همدان در قالب عنوان "همت مضاعف، کار مضاعف"، "حجاب و عفاف" و "جشنواره بین المللی تئاتر و فیلم کودک" را عنوان کرده است که آثار برتر در هر یک از این بخش‌ها تجلیل می شود.

حمزه ادامه داد: به علت حجم بالای خبرها، بخش خبر به چهار عنوان سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و ورزشی تقسیم شده است و در مجموع هریک از 10 بخش اصلی، سه برگزیده خواهد شد.

وی با بیان اینکه امسال و برای نخستین بار در یک جشنواره استانی، تندیس اهدا خواهد شد، اظهار داشت: هر خبرنگار فقط در یک بخش اصلی شرکت داده می شود.

حمزه با اشاره به اینکه سالهای گذشته با حجم انبوه آثار روبرو بودیم و این امر داوری را مشکل می کرد، گفت: امسال هر خبرنگار با ارسال سه اثر در یک بخش در جشنواره حاضر می شود اما در بخش‌های ویژه محدودیتی وجود ندارد و خبرنگار می‌تواند در تمامی این بخش‌ها حضور داشته باشد.

وی درباره داوری‌ آثار جشنواره مطبوعات همدان گفت: حداقل سه داور غیربومی از اساتید دانشگاه و افراد با تجربه برای داوری آثار به کار گرفته می شوند.

حمزه اظهار امیدواری کرد: امسال کار کم نقص‌ تری را در جشنواره مطبوعات شاهد باشیم.

جشنواره مطبوعات استان همدان آذرماه در همدان برگزار می شود.

کد مطلب 1190585

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