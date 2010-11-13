جشنواره مطبوعات همدان نقاط قوت رسانه ها را آشکار می کند

مهرداد حمزه در گفتگو با خبرنگار مهر در همدان با بیان اینکه باید از فرصت پیش آمده بهره کامل را برد، گفت: باید در کنار جشنواره فضایی را برای گفت و گو و تبادل نظر فراهم کرد.

وی با اشاره به اینکه امور اجرایی جشنواره مطبوعات از سه ماه قبل آغاز شده است، اظهار داشت: سازمان میراث فرهنگی، سازمان جوانان، سازمان جهاد کشاورزی، شرکت آب و فاضلاب، شرکت توزیع نیروی برق و جمعیت هلال احمر از برگزاری این جشنواره حمایت کردند.

مهرداد حمزه اضافه کرد: در بخش ویژه جشنواره در کنار شش موضوع مربوط به دستگاه‌های فوق، اداره کل فرهنگ و ارشاد همدان نیز سه موضوع را شامل بررسی سفرهیئت دولت به استان همدان در قالب عنوان "همت مضاعف، کار مضاعف"، "حجاب و عفاف" و "جشنواره بین المللی تئاتر و فیلم کودک" را عنوان کرده است که آثار برتر در هر یک از این بخش‌ها تجلیل می شود.

حمزه ادامه داد: به علت حجم بالای خبرها، بخش خبر به چهار عنوان سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و ورزشی تقسیم شده است و در مجموع هریک از 10 بخش اصلی، سه برگزیده خواهد شد.

وی با بیان اینکه امسال و برای نخستین بار در یک جشنواره استانی، تندیس اهدا خواهد شد، اظهار داشت: هر خبرنگار فقط در یک بخش اصلی شرکت داده می شود.

حمزه با اشاره به اینکه سالهای گذشته با حجم انبوه آثار روبرو بودیم و این امر داوری را مشکل می کرد، گفت: امسال هر خبرنگار با ارسال سه اثر در یک بخش در جشنواره حاضر می شود اما در بخش‌های ویژه محدودیتی وجود ندارد و خبرنگار می‌تواند در تمامی این بخش‌ها حضور داشته باشد.

وی درباره داوری‌ آثار جشنواره مطبوعات همدان گفت: حداقل سه داور غیربومی از اساتید دانشگاه و افراد با تجربه برای داوری آثار به کار گرفته می شوند.

حمزه اظهار امیدواری کرد: امسال کار کم نقص‌ تری را در جشنواره مطبوعات شاهد باشیم.

جشنواره مطبوعات استان همدان آذرماه در همدان برگزار می شود.