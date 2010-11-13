تصاویر عجیب حمله یک کروکودیل به دو فیل

به گزارش خبرگزاری مهر، مارتین نیفلر، جهانگرد سوئیسی زمانی که درحال بازدید از پارک ملی "لوآنگای جنوبی" در زامبیا بود موفق شد صحنه ای شگفت انگیز و غیرعادی را از مسئله مرگ و زندگی یک مادر و بچه فیل آفریقایی که مورد حمله یک کروکودیل قرار گرفته بودند شکار کند.

این جهانگرد طبیعت در این خصوص اظهار داشت: "دیدیم که این فیل مادر با بچه خود نزدیک یک برکه ایستاده است و بنابراین از راهنمای خود خواستیم که بایستیم و از آنها چند عکس زیبا بگیریم. اما ناگهان یک کروکودیل از داخل آب بیرون پرید. تمام این اتفاقات تنها در مدت 15 ثانیه رخ داد."

کروکودیل نیل یک خزنده 6 متری است که می تواند حیوانات بزرگ و انسان را به راحتی به عنوان غذا مصرف کند، اما فیلها نیز برای این خزنده عظیم یک شکار بسیار نادر به شمار می روند به طوری که به گفته زیست شناسان، این کروکودیل احتمالا از روی یاس و یا یک خطا به این دو فیل حمله کرده است.

جیسون بل، دستیار مسئول خزندگان و دوزیستان باغ وحش فیلادلفیا در مورد این تصاویر توضیح داد: "رژیم معمول برای یک کروکودیل تا این حد بزرگ ماهیها و حیوانات کوچک است اما این حیوانات شکارچیان فرصت طلبی هستند که مخفی می شوند و در انتظار رسیدن جانوری برای نوشیدن آب به نزدیکی برکه می آیند صبر می کنند. اما به طور معمول به بچه اسبهای آبی و یا بچه بوفالوها حمله می کنند."

در این حمله، فیلها موفق شدند از آب دور شوند درحالی که کروکودیل همچنان به فیل ماده بزرگسال حمله می کرد.

براساس گزارش National Geographic، این جهانگرد طبیعت ادامه داد: "فیل موفق شد همراه با کروکودیل که قصد رها کردن آن را نداشت به طرف دیگر بچرخد. به این ترتیب کرکودیل پس از چند لحظه مجبور شد فیل را رها کند و به آب بازگردد و فیلها نیز از برکه دور شدند مثل اینکه اصلا اتفاقی نیفتاده بود."

کروکودیل به فیل مادر حمله می کند

فیل مادر خرطوم خود را بالا می کشد

فیلها می چرخند درحالی که کروکودیل همچنان به آنها چسبیده است

در این لحظه کروکودیل از شکار خود نا امید می شود و دو فیل نجات پیدا می کنند