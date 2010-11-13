تیم تفنگ بادی 10 متر مردان ایران پنجم شد/ عنوان دوازدهم برای تیرانداز ایران

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به گوانگجو چین، رقابتهای تفنگ 10 متر انفرادی و تیمی مردان آخرین مسابقه امروز تیراندازان در بازیهای آسیایی گوانگجو بود که باز هم چینی ها مدالهای طلای هر دو بخش انفرادی و تیمی را از آن خود کردند.

در این ماده که با حضور 50 ورزشکار برگزار شد صابرپرستی با 591 امتیاز در مکان دوازدهم ایستاد. مهدی جعفری پویا با 589 امتیاز هفدهم شد و حسین باقری با 581 امتیاز در رده بیست و نهم ایستاد. تیراندازان چین، هند وکره جنوبی هم مدالهای طلا ، نقره و برنز را از آن خود کردند.

در بخش تیمی و در بین 14 کشور حاضر در مسابقه تیمی این ماده، تیم ایران با کسب 1761 امتیاز در رده پنجم ایستاد. کشورهای چین، هند و مغولستان اول تا سوم شدند. تیم تیراندازی تفنگ بادی 10 متر بانوان ایران صبح امروز موفق به کسب مدال نقره شده بود.

شانزدهمین دوره بازیهای آسیایی از 21 آبان تا 6 آذرماه در گوانگجو چین برگزار می شود.