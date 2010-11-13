اعتبارات بهزیستی آذربایجان شرقی 40 درصد افزایش یافت

محمدرضا صادقی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه در سال گذشته اعتبارات این استان 410 میلیارد ریال بود افزود: این رقم در سالجاری به 560 میلیارد ریال رسیده است.

صادقی تاکید کرد: 80 درصد خدمات اداره کل این استان توسط بخش خصوصی صورت می گیرد که در این رابطه شش مرکز با مجوز رسمی از سوی بهزیستی خدمات لازم را ارائه می کنند.

وی تعداد سالمندان تحت پوشش بهزیستی آذربایجان شرقی را سه هزار نفر دانست و تصریح کرد: 40 درصد این سالمندان را بانوان تشکیل می دهند که این سالمندان معلول و نیازمند از 10 مرکز خصوصی خدمات می گیرند.

مدیر کل بهزیستی آذربایجان شرقی با بیان اینکه حدود هشت هزار معلول بیکار در سطح استان شناسایی شده افزود: برخی از این افرادحرفه آموخته هستند که بزودی با ساخت ناحیه صنعتی ساماندهی و مشغول به کار می شوند.