تصویربرداری"تصادف ممنوع" ادامه دارد

به گزارش خبرنگار مهر، تصویربرداری فیلم تلویزیونی "تصادف ممنوع" به کارگردانی محمدحجت ذیجودی و بازی رامین ناصر نصیر، حدیث فولادوند، رامبد شکرآبی و ...هفته گذشته در تهران آغاز شده بود هم اکنون در یک کافی شاپ در حوالی خیابان شیراز ادامه دارد.

خانه ای در خیابان پونک و بزرگراه اشرفی اصفهانی لوکیشن های قبلی این تله فیلم بوده است. نعیمه نظام دوست، هایده حائری، فرید قبادی، توفان مهردادیان، جمشید صفری، فرامرز روشنایی، جمال خلیلی، نازنین میلانی، بهروز پیروزیان، سعید کریمی، آرزو ابی زاده، محمود شاملو، مهدی راشدی به همراه هنرمند نوجوان دانیال نوروش دیگر بازیگران این فیلم تلویزیونی هستند.

"تصادف ممنوع" داستان رامین، تارا و غلام را روایت می کند که به خاطر تخلفات رانندگی به دادگاه احضار شده و گواهینامه شان باطل می شود. آنها مجبور می شوند تا در کلاس های مختلف آموزشی شرکت کنند. این کلاس‌ها زمینه ساز آشنایی این افراد با هم و اتفاقات بعدی می شود تا اینکه... .

سایر عوامل اصلی پروژه عبارتند از ،نویسنده: آسا سالیانی، مدیر تصویربرداری: هادی شلالوند، طراح گریم: کوروش علیزاده، طراح صحنه و لباس: کیوان ذوالفقاری، صدابردار: امیر حاتمی، دستیار اول کارگردان و برنامه ریز: فرید قبادی، دستیار کارگردان: احسان کاظمی فرد، منشی صحنه: زهرا محبی، عکاس: فرانک سبحانی، تهیه کننده: ابوالفضل بانی، به سفارش معاونت اجتماعی و فرهنگ ترافیک راهور.