فقر گلزنی در هفته پانزدهم و تداوم صدرنشینی "ادینهو" در جدول گلزنان

به گزارش خبرنگار مهر، در هفته پانزدهم مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور 10 گل از خط دروازه‌ها گذشت که میانگین 4/1 گل برای هر بازی است. با این فقر گلزنی تغییر آنچنانی در جدول گلزنان لیگ برتر به وجود نیامد و همچنان ادینهو، مهاجم برزیلی مس کرمان با 11 گل زده صدرنشین جدول گلزنان است.

- نتایج دیدارهای هفته پانزدهم مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور به شرح زیر است:

* مس کرمان یک - پرسپولیس صفر

گل: نبی الله باقری‌ها (3)

* صبای قم صفر - تراکتورسازی تبریز صفر

* استیل آذین تهران صفر - ملوان بندرانزلی صفر

* پیکان قزوین یک - سایپای البرز صفر

گل: علی قربانی (88)

* نفت تهران یک - راه آهن شهرری صفر

گل: مهدی محمدزاده (20)

* شهرداری تبریز 2 - پاس همدان 2

گل‌ها: سعید دقیقی (6)، میثم بائو (42) برای شهرداری و امیر محبی (48) و آرتور یدگاریان (55) برای پاس



* استقلال تهران 2 - شاهین بوشهر یک

گل‌ها: فرزاد آشوبی (36 - پنالتی و 41 - پنالتی) برای استقلال و ایمان حیدری (64) برای شاهین بوشهر

در 15 هفته سپری شده از لیگ برتر 332 گل به ثمر رسیده است.

- جدول گلزنان لیگ برتر به شرح زیر است:

11 گل: ادینهو (مس کرمان)

10 گل: رضا نوروزی (فولاد خوزستان)

9 گل: کریم انصاری فرد (سایپای البرز)

8 گل: میلاد میداودی (استقلال تهران)

7 گل: مهرداد اولادی (ملوان انزلی) و محسن بیاتی نیا (صبای قم)

6 گل: محمد نوری (پرسپولیس تهران)، محمد غلامی (استیل آذین)، محمد حسینی (ذوب آهن اصفهان)، فرهاد مجیدی (استقلال تهران)، سعید دقیقی (شهرداری تبریز) و عباس محمدرضایی (سایپای البرز)

5 گل: غلامرضا رضایی (پرسپولیس تهران)، آرش افشین (فولاد خوزستان)، روح الله عرب (نفت آبادان)، فرهاد خیرخواه (پاس همدان) و احمد حسن‌زاده (مس کرمان)

4 گل: امید شریفی نسب (نفت آبادان)، هادی اصغری (صبای قم)، میثم بائو و علی کریمی (شهرداری تبریز)، میلوراد یانوش (سپاهان اصفهان)، سیاوش اکبرپور(استیل آذین)، علیرضا عباسفرد و امیر میربزرگی (پیکان قزوین)، امین متوسل‌زاده و بهادر عبدی (راه آهن شهرری)، پژمان نوری (ملوان بندرانزلی) و ایمان حیدری (شاهین بوشهر)

3 گل: ایگور کاسترو و محمدرضا خلعتبری (ذوب آهن اصفهان)، جاسم کرار، مسعود ابراهیم‌زاده و علی علیزاده (تراکتورسازی تبریز)، مجید خدابنده لو (پیکان قزوین)، شهرام گودرزی (شهرداری تبریز)، رودریگو لوپز (راه آهن شهرری)، رسول نویدکیا (نفت آبادان)، محمد نزهتی (ملوان انزلی)، آرش برهانی (استقلال تهران)، رضا عنایتی و ابراهیم توره (سپاهان اصفهان)، ابراهیم صادقی (سایپای البرز)، بختیار رحمانی (فولاد خوزستان)، کارلوس ادواردو (شهرداری تبریز) و اشپیتم آرفی (پرسپولیس تهران)

- جدول گلزنان خارجی لیگ برتر به شرح زیر است:

11 گل: ادینهو (مس کرمان)

4 گل: میلوراد یانوش (سپاهان اصفهان)

3 گل: رودریگو لوپز (راه آهن شهرری)، جاسم کرار (تراکتورسازی تبریز)، کارلوس ادواردو(شهرداری تبریز)، ابراهیم توره (سپاهان اصفهان)، اشپیتم آرفی (پرسپولیس) و ایگور کاسترو ( ذوب آهن اصفهان)

2 گل: خوزه نارسیسو (نفت تهران) و اکمل هولماتوف(پاس همدان)