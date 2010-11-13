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۲۲ آبان ۱۳۸۹، ۱۲:۲۹

در گفتگوی مهر با مسئولان:

آخرین وضعیت هیئت امنای دانشگاه منحل شده علوم پزشکی ایران اعلام شد

آخرین وضعیت هیئت امنای دانشگاه منحل شده علوم پزشکی ایران اعلام شد

دبیر مجامع هیئت های امنای وزارت بهداشت درباره وضعیت هیئت امنای دانشگاه علوم پزشکی ایران سابق گفت: به دلیل اینکه دانشگاه علوم پزشکی ایران وجود ندارد، هیئت امنایی نیز وجود ندارد و هیئت امنای این دانشگاه همان هیئت امنای دانشگاه علوم پزشکی تهران خواهد بود.

دکتر حسن امین لو در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: نیازی به مصوبه جدیدی برای این تغییر لازم نیست چرا که وجود هیئت امنا به وجود دانشگاه وابسته است و هر زمان که دانشگاه تشکیل می شود هیئت امنا نیز طبق قانون برای آن دانشگاه تشکیل می شود.

وی تاکید کرد: هر زمانی که دانشگاهی در یک دانشگاه دیگر ادغام شود در نتیجه هیئت امنای آن نیز در همان دانشگاه ادغام می شود.

مشاور وزیر بهداشت اظهار داشت: در حال حاضر هیئت امنای دانشگاه علوم پزشکی تهران هیئت امنای این دانشگاهی است که شرایط جدیدی یافته است و هیئت امنای دانشگاه علوم پزشکی ایران سابق وجود ندارد.

وی گفت: طبق قانون، هیئت امنا بین 4 تا 6 نفر عضو حقیقی هستند و وزیر بهداشت، استاندار و رئیس دانشگاه از جمله اعضای حقوقی هیئت امنا هستند که اعضای حقیقی با حکم وزیر بهداشت و شورای عالی انقلاب فرهنگی منصوب می شوند.

در همین زمینه دکتر حسن آقاجانی مدیرکل وزارتی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در گفتگو با خبرنگار مهر یادآور شد: ممکن است در آینده تغییراتی در زمینه هیئت امنا دانشگاه علوم پزشکی تهران بوجود بیاید و در این راستا از اعضای هیئت امنای دانشگاه علوم پزشکی ایران سابق نیز استفاده شود.

وی اضافه کرد: این موضوع احتمالی است و ممکن است در آینده وزیر بهداشت در این بخش تغییراتی را ایجاد کند. 

به گزارش مهر، دانشگاه علوم پزشکی ایران از روز شنبه 8 آبان ماه 89 بر اساس ابلاغ مصوبه شماره 677/110 معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور منحل شده است. کلیه فعالیتهای بهداشتی، درمانی دانشگاه علوم پزشکی ایران واقع در استان البرز به دانشکده علوم پزشکی کرج، کلیه واحدهای بهداشتی، درمانی دانشگاه علوم پزشکی ایران به دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و کلیه واحدهای آموزشی و پژوهشی و دانشجویی به دانشگاه علوم پزشکی تهران منتقل شد.

کد مطلب 1190596

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