پوشش محجبه آمریکایی عاملی برای تبعیض دینی در ویرجینیا شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پی آر نیوزوایر، این مشتری محجبه مسلمان به شورای روابط اسلامی- آمریکا گفت که وقتی وارد این فروشگاه شده تا خرید کند هنگام پرداخت صورت حساب صندوقدار از وی خواسته حجاب خود را بردارد تا بتواند از خدمات این فروشگاه استفاده کند.

صندوقدار به طور مستمر گفته است که علت این درخواست این است که دوربینهای امنیتی این فروشگاه نمی توانند تصویر کاملی از چهره این زن به دست بیاورند مگر اینکه صورت وی به طور کامل نمایان شده و این امر مستلزم برداشتن حجاب است.

از این رو این مشتری مسلمان به علت حجاب خود بدون دریافت خدمات و انجام خرید خود از وادار به ترک فروشگاه می شود.

براساس اعلام شورای روابط اسلامی آمریکایی، فصل دوم از قانون حقوق مدنی مصوب سال 1964 تبعیض برپایه دین در اماکن عمومی و ارائه خدمات عمومی را غیرقانونی شمرده است. از این رو ناظره الخلیلی مشاور حقوقی شورای روابط اسلامی آمریکایی در نامه ای به رئیس این فروشگاه زنجیره ای خواستار تحقیق درباره این موضوع، توبیخ صندوقدار، ارائه یک عذرخواهی مکتوب به مسلمان محجبه و آموزش و تعلیم کارمندان این فروشگاه شده است.

این شورا همچنین از سایر مسلمانان آمریکایی و مردم دارای وجدان این کشور خواست با رئیس فروشگاه تماس گرفته و مراتب نگرانی خود را نسبت به رفتار با این مشتری مسلمان عنوان کنند.

ابراهیم هوپر مدیر ارتباطات شورای روابط اسلامی آمریکایی گفت: این رویداد بخشی از الگوی درحال گسترش مسلمانان آمریکایی است که مسلمانان در زندگی روزمره خود مورد هدف تبعیضهای دینی و رویکردهای ناشی از اسلام هراسی قرار می گیرند.

شورای روابط اسلامی آمریکایی بزرگترین سازمان حمایت از آزادی‌های مدنی مسلمانان آمریکا است که قصد دارد با فعالیتهای خود درک اسلام را ارتقاء داده، گفتگو را ترویج کند، از آزادی‌های مدنی حمایت کرده، مسلمانان آمریکایی را تقویت کرده و ائتلافهایی تشکیل دهد که ترویج‌کننده عدالت و درک دوجانبه باشند.