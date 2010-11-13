ژنتیک در بروز سکته مغزی و آلزایمر موثر است

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر محمد روحانی افزود: امروزه تحقیقات نشان می‌دهد که بیماریهایی مانند آلزایمر و پارکینسون نیز با ژنتیک مرتبط هستند.

دبیرعلمی چهارمین کنگره نوروژنتیک ایران با اشاره به جایگاه بسیار بالای بحث ژنتیک در بخش بالینی بیان داشت: بیماریهایی مانند سکته مغزی نیز با ژنتیک ارتباط دارند.



روحانی گفت: طی برگزاری کنگره سه روزه نوروژنتیک، شش پانل با موضوعات علمی از جمله بررسی ژنتیک و بیماریهای متابولیسم، بررسی بیماریهای عقب ماندگی ذهنی و مشکلات مغز و اعصاب بررسی می‌شود.



وی نقش ژنتیک در ناشنوایی، نابینایی و بیماریهای روان پزشکی را از دیگر موضوعات مورد بررسی این همایش خواند و گفت: امروزه ژن‌های جدیدی کشف شده است که قابلیت بررسی بالایی دارند.



این متخصص بیماریهای مغز و اعصاب تصریح کرد: کشور ما به دلیل ازدواجهای فامیلی پتانسیل زیادی در زمینه ابتلا به بیماریهای ژنتیکی دارد که می‌توان برای شناسایی ژنهای جدید از آن بهره برد.



چهارمین کنگره سالیانه انجمن نوروژنتیک ایران با عنوان "تازه‌های نوروژنتیک" 3 تا 5 آذر ماه امسال در سالن همایشهای دانشگاه علوم بهزیستی برگزار می‌شود.