تئاتر باید بیانگر دغدغه های واقعی مردم باشد

علی اکبر اولیا در گفتگو با خبرنگار مهر در یزد با اشاره به برگزاری بیستمین جشنواره تئاتر استان یزد خاطرنشان کرد: هنر نمایش از قدیمی ‌ترین شاخه‌ های هنری محسوب می ‌شود که همواره در ادوار مختلف مورد توجه فرهیختگان این مرز و بوم بوده است.

وی افزود: نقش هنر به ویژه هنر اصیل تئاتر در فرهنگ ‌سازی و ارتقای فرهنگی جامعه از اهمیت بسزایی برخوردار است و هنرمندان ما می‌ توانند با اتکا به فرهنگ غنی اسلامی و بومی در راستای بهبود و اصلاح هنجارهای جامعه حرکت کنند.

اولیا خاطرنشان کرد: اهتمام و پشتیبانی مادی و معنوی مدیران فرهنگی و توجه به همه گروه‌ های نمایشی در جای جای استان می ‌تواند پشتوانه تئاتر خوب استان باشد که در این میان عنایت به تئاتر کودک و نوجوان، تئاتر دانش‌ آموزی و دانشجویی نیز از اهمیت خاصی برخوردار است.

وی با قدردانی از همه پیشکسوتان و هنرمندان پرتلاش تئاتر استان که متعهدانه در سالهای بعد از انقلاب شکوهمند اسلامی با خلق آثاری برجسته جایگاهی مطلوب برای استان رقم زده‌اند، اظهار امیدواری کرد: با تداوم حمایتهای همه ‌جانبه مسئولان استانی و کشوری این روند تکاملی ادامه یابد.

بیستمین جشنواره تئاتر استان یزد از امروز آغاز شده و تا 21 آبانماه ادامه خواهد داشت.