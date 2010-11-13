پیشرفت فیزیکی آزاد راه همدان - ساوه به 93 درصد رسید

سید حسن موسوی در گفتگو با خبرنگار مهر در همدان با تاکید بر اجرای عملیات عمرانی آزاد راه همدان - ساوه با رعایت برخورداری از کیفیت لازم اظهار داشت: با بهره برداری رسمی از این آزاد راه مشکلات عمده ترافیکی در دسترسی از پایتخت به همدان و بالعکس رفع خواهد شد.

موسوی با اشاره به اینکه سهم همدان از اجرای این پروژه 90 کیلومتر بوده که با حساسیت ویژه در برخورداری از کیفیت اجرایی و عملیاتی در حال انجام است، گفت: ایجاد ساختمان عوارضی نیز تا مرحله مسقف نمودن پپیشرفت داشته که به زودی به پایان می رسد.

موسوی با بیان اینکه تا پایان آذرماه پوشش دولایه استاندارد آسفالت قسمت 20 کیلومتری از باقیمانده این پروژه به مرحله نهایی می رسد، گفت: تمام مختصات این پروژه از نظر استانداردسازی رعایت شده و با بیشترین تعهد اجرایی توسط پیمانکار در حال پیگیری است.

موسوی خاطرنشان کرد: 60 کیلومتر از باند جنوبی اتوبان همدان - ساوه هفته آخر آبان ماه سال جاری به بهره برداری می رسد و 20 کیلومتر از باند جنوبی در محدوده استان همدان نیز تا پایان آذرماه آسفالت می شود.

معاون امور عمرانی استاندار همدان با اشاره به اینکه 35 کیلومتر از باند شمالی از غرق آباد تا دخان تا پایان سال جاری با استفاده از روش جدید روسازی بتنی به بهره برداری خواهد رسید، گفت: در حال حاضر روش بتنی یکی از روش های نو در کشورهای پیشرفته است که تسریع در اجرا و طول عمر مواد به کار رفته از مزایای آن است.

موسوی گفت: طی تعهدات مجری پروژه و پیمانکار، تا پایان آذر ماه سال آینده تمام مسیر آزاد راه به طول 175 کیلومتر پس از تکمیل، تحویل داده خواهد شد.