به گزارش خبرنگار مهر، مجید کنگانی که در طول برگزاری دیدار روز جمعه تیمش برابر استقلال به عملکرد سعید بخشی زاده اعتراض داشت پس از شکست تیمش به خبرنگاران گفت: سه روز است که با تلفن همراه آقای عنایت تماس می گیریم تا به ایشان بگویم این داور را برای ما نگذار اما موبایل او خاموش است. مجبور شدیم به سازمان لیگ بگوییم که فایده ای نداشت.

وی ادامه داد: ما این بازی را به یاردوازدهم استقلال باختیم. نمی دانم آقای داور چطور آن دو صحبنه را پنالتی گرفت و خطای بازیکنان استقلال روی بازیکنان ما را نگرفت. البته قبول دارم که ما در نیمه دوم ضعف تمام کننده داشتیم اما قضاوت داور در این شکست بی تاثیر نبود.

کنگانی خاطرنشان کرد: مسئولان فدراسیون فوتبال دنبال چه چیزی هستند. اگر دنبال قهرمانی تیم های خاصی هستند لیگ را با حضور همین چهار تیم بالای جدول برگزار کننده و بقیه را آزار ندهند. ما با این داوریها چگونه جواب تماشاگرانمان را بدهیم.

مدیرعامل شاهین ادامه داد: حق تیم ما نیست که اینطور مورد بی مهری داوران قرار گیرد. ما امروز فوتبال خوبی را به نمایش گذاشتیم اما نتوانستیم از آنها استفاده کنیم.

وی ادامه داد: با این شرایط نمی دانم چرا به علی دایی می گویند که اعتراض نکند. داوران به راحتی سر تیم ها را می برند و حتما هم کسی نباید اعتراض کند.

مجید کنگانی در مورد بیرون کشیدن تیم از زمین گفت: من هیچوقت تیمم را از زمین بیرون نمی کشم. ما به قضاوت داور اعتراض داشتیم. متاسفانه سه روز است با موبایل آقای عنایت تماس می گیرم تا مشکلاتمان را به ایشان بگوییم اما پیدایش نمی کنیم!

دیدار تیم های فوتبال استقلال و شاهین بوشهر در هفته پانزدهم رقابتهای لیگ برتر عصر روز جمعه با برتری 2 بر یک آبی پوشان به پایان رسید.