پیگیریها در مورد سرو ابرکوه سرعت بیشتری گرفته است

حسن اکبری در گفتگو با خبرنگار مهر در یزد اظهار داشت: بعد از دستور معاون اول رئیس جمهور در مورد سرو ابرکوه، کارها با سرعت بیشتری در حال انجام است.

وی افزود: در ادامه پیگیریها در مورد سرو ابرکوه بعد از دستور معاون اول رئیس جمهور، مکاتبات بسیاری با سازمان مرکزی محیط زیست کشور و مراکز ذیربط در استان انجام است.

اکبری خاطرنشان کرد: همچنین طرح تهیه شده برای معاونت عمرانی استانداری نیز ارسال شده است.

وی از دیگر اقدامات انجام شده در زمینه حل مشکلات سرو جهانی ابرکوه را پیگیری این مسئله از طریق حوزه معاونت محیط طبیعی محیط زیست برای پیگیری اعتبارات اجرا دانست.

اکبری افزود: در حال حاضر تمهیداتی اندیشیده شده و برای حفاظت از این اثر طبیعی ارزشمند، یک نیروی حفاظتی به طور تمام وقت، کار حفاظت فیزیکی از سرو ابرکوه را انجام می ‌دهد.

وی خاطرنشان کرد: چنانچه پیگیری تامین اعتبار به نتیجه برسد می ‌توانیم بخشی از طرح به ویژه بخش مرتبط با حفاظت فیزیکی سرو را به نتیجه برسانیم.

اکبری از تشکیل کمیته راهبردی سرو ابرکوه خبر داد و خاطرنشان کرد: بازدیدهایی نیز توسط این کمیته انجام شده تا پیگیری موارد خاص از جمله آفات و بیماریهای آن را برعهده بگیرد اما تاکنون موردی مشاهده نشده است.

وی حل برخی از مشکلات سرو از جمله مشکل وجود خیابان جنب این درخت را در حیطه وظایف دیگر ادارات دانست و از مکاتبات و پیگیری در این زمینه خبر داد.

اکبری اظهار امیدواری کرد: با حساسیتهایی که در مورد سرو ابرکوه در کشور به وجود آمده است و بعد از توزیع اعتبارات، بتوان نتایج تلاش‌های انجام شده در این زمینه را اعلام کرد.

سرو ابرکوه از درختان کهنسال چند هزار ساله است و به همین دلیل شهرت جهانی پیدا کرده است اما در سالهای اخیر این درخت با مشکلات بسیاری دست و پنجه نرم می ‌کند تا جایی که معاون رئیس جمهور در زمینه انجام اقدامات اساسی برای حفظ این درخت ارزشمند، دستور مستقیم داده است.