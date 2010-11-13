استقلال مستحق پیروزی نبود/ هواداران حق دارند به بازی تدافعی معترض باشند

به گزارش خبرنگار مهر، پرویز مظلومی پس از برتری 2 بریک تیمش مقابل شاهین بوشهر با بیان این مطلب افزود: این بازی دو نیمه متفاوت داشت. ما در نیمه اول به خصوص در 25 دقیقه پایانی این نیمه خوب بازی کردیم و فشار زیادی روی دروازه شاهین وارد آوردیم که حاصل آن 2 گل بود اما در نیمه دوم این تیم شاهین بود که به مراتب بهتر از نیمه اول بازی کرد و با چهار مهاجم به دروازه تیم ما حمله می آورد.

وی با ابراز گلایه از عملکرد مهاجمان تیمش در دیدار با شاهین بوشهر گفت: امروز روز مهاجمان استقلال نبود. ما فرهاد مجیدی را خیلی زود از دست دادیم، برهانی که شرایط حضور در میدان را نداشت، اسماعیل شریفات و میلاد میداودی نیز در حدانتظار ظاهر نشدند.

سرمربی تیم فوتبال استقلال به تیم شاهین به خاطر ارائه یک بازی تهاجمی و زیبا تبریک گفت و افزود: شاهین عالی بازی کرد. این تیم موقعیت‌های زیادی بدست آورد که روی بی دقتی مهاجمانش از دست داد. به جرات می توانم بگویم در مصاف با شاهین بوشهر پیروزی حق ما نبود.

مظلومی با ابراز نارضایتی از عملکرد شاگردانش در نیمه دوم دیدار با شاهین بوشهر افزود: از بازی شاگردانم در نیمه دوم اصلا راضی نیستم، خصوصا از عملکرد آنها در 20 دقیقه پایانی بازی. ما در این دقایق ابتکار عمل را به تیم شاهین سپرده بودیم و این تیم یکچارچه حمله بود.

سرمربی استقلال در عین حال از اینکه تیمش سه امتیاز دیدار با شاهین را کسب کرده است، راضی بود و افزود: نبود جباری در بازی با شاهین خیلی ما را آزار داد. باید برای بازی با شاهین در جام حذفی چاره‌ای اندیشیده و از یک بازیکن بازیساز را به جای جباری در ترکیب تیم استفاده کنم.

وی با بیان اینکه برای هر بازی ترکیب و شیوه تیمش را براساس شرایط حریف انتخاب می کند، تغییرات زیاد در ترکیب آبی پوشان برای دیدار با شاهین را توجیه کرد و گفت: در هفته گذشته باخته بودیم و باید در ترکیب تیم تغییراتی به وجود می آوردم.

مظلومی در واکنش به اعتراض هواداران تیم استقلال که نسبت به بازی تدافعی تیم‌شان انتقاد داشتند، گفت: من به هواداران حق می دهم که نسبت به شیوه بازی ما انتقاد داشته باشند. متاسفانه در بازی با شاهین فشار زیادی روی دروازه ما وارد آمد و ناچار بودیم در دقایقی از مسابقه دفاع کنیم.

وی در عین حال ابراز امیدواری کرد، تیمش در بازی با شاهین بوشهر در چارچوب مسابقات جام حذفی عملکردی به مراتب بهتر از خود ارائه کند و گفت: در هفته پیش رو براساس دیدار با شاهین در جام حذفی تمرین خواهیم کرد. امیدوارم برای آن بازی فرهاد و آرش شرایط حضور در میدان را پیدا کنند تا مشکلات تیم مرتفع شود.

سرمربی تیم فوتبال استقلال در خصوص داوری دیدار تیمش برابر شاهین بوشهر نیز گفت: داور در نیمه اول تشخیص داد که دو ضربه پنالتی به سود تیم ما اعلام کند. اینکه داور چه تصمیمی گرفته به ما مربوط نمی شود. البته من در مورد اعتراض تیم شاهین نمی توانم چیزی بگویم اما این تیم شانس های زیادی برای تغییر نتیجه داشت که از آن استفاده لازم را نبرد.

تیم فوتبال استقلال تهران عصر روز جمعه در دیداری جنجالی و پربرخورد با نتیجه 2 بر یک از سد شاهین بوشهر گذشت با این حال همچنان در رده سوم جدول رده بندی باقی ماند.