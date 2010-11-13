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۲۲ آبان ۱۳۸۹، ۱۱:۰۷

همایش "امام علی(ع)؛ نماد دانش و عدالت" در بنگلادش برگزار می‌شود

همایش "امام علی(ع)؛ نماد دانش و عدالت" در بنگلادش برگزار می‌شود

همایش "امام علی(ع)؛ نماد دانش و عدالت" روز پنجشنبه 4 آذر با حضور وزیر رفاه اجتماعی بنگلادش در محل رایزنی فرهنگی ایران در داکا برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، در این همایش علاوه بر "انعام الحق مصطفی شهید" وزیر رفاه بنگلادش، امینیان طوسی سفیر ایران در داکا، پروفسور مولانا صلاح الدین خطیب مسجد ملی بنگلادش، پروفسور دکتر سید انور حسین پرفسور دپارتمان تاریخ دانشگاه داکا و سردبیر روزنامه دیلی سان، دکتر مصطفی فضایلی استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه قم سخنرانی می کنند.

رونمایی از کتاب فروغ ولایت (تاریخ تحلیلی زندگانی امیرمؤمنان علی علیه السلام) از دیگر برنامه های این همایش عنوان شده است .

براساس پیش بینی ها، در حاشیه همایش "امام علی(ع)؛ نماد دانش و عدالت" نمایش فیلم، نمایشگاه خوشنویسی اسلامی و نمایشگاه منشورات رایزنی فرهنگی ایران نیز برگزار می شود.

کد مطلب 1190607

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