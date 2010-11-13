اظهارات جدید رایس از تاثیر تحریم ها در ایران پس از ماهها سکوت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه "کانزاس سیتی استار"، "کاندولیزا رایس" که شب گذشته در شهر کانزاس آمریکا سخن می گفت در خصوص تاثیر تحریمها بر ایران گفت: ایرانیها نمی توانند آن چیزی را که نیاز دارند از جامعه جهانی بدست بیاورند و این ( دستیابی ایران به بازارهای جهانی ) موردی است که تحقق نمی یابد.

رایس که هم اکنون در دانشگاه استنفورد به تدریس اشتغال دارد در ادامه مدعی شد: تحریمها موجب شده تا مقامات ایران اعتبار خود را در نزد مردم این کشور از دست بدهند.

وزیر امور خارجه سابق آمریکا در ادامه به القاعده اشاره کرد و گفت: القاعده هم اکنون نسبت به قبل ضعیف شده اما با این وجود بازهم توانایی کشتار شمار زیادی از مردم را دارد. من دوست دارم روزی بتوانم القاعده را تحویل مردم آمریکا بدهم.

کاندولیزا رایس در حالی مدعی تاثیر تحریم ها بر ایران شده که آمارهای رسمی حکایت از رشد اقتصادی جمهوری اسلامی در ماههای اخیر و فرار شرکت های بین المللی از این تحریم ها دارند.