به گزارش خبرنگار مهر، در سی و پنجمین کنفرانس یونسکو در اکتبر 2009 سه شخصیت و یک رویداد در فهرست مشاهیر علم و ادب و رویدادهای علمی فرهنگی - هنری یونسکو برای دوره دو ساله 2010 و 2011 ثبت شد که سالگرد سیبویه زبان شناس، هفتصد و پنجاهمین سالگرد حیات خواجه نصیرالدین طوسی به عنوان دانشمند و هفتصدمین سالگرد درگذشت قطب الدین شیرازی از آن جمله بود.

برپایه این گزارش هزاره پایان سرایش شاهنامه نیز جزو طرح‌های پیشنهادی در یونسکو بود که تصویب شد.

حسن قریبی مدیر روابط عمومی فرهنگستان زبان و ادب فارسی در این زمینه گفت: سازمان جهانی یونسکو طبق روال از کشورهای پیشنهاد دهنده برنامه‌های مدونی خواسته تا زمینه‌های فرهنگی لازم را برای همایش ملی سرایش شاهنامه ارائه کنند.



وی اظهار کرد: فرهنگستان نیز آمادگی‌اش را به سفیر و نماینده دائم ایران در یونسکو اعلام کرده و کمیته اجرایی این برنامه هم در فرهنگستان تشکیل شده است.

به گفته قریبی در این همایش فرهنگستان زبان و ادب فارسی با دعوت از متخصصان داخلی و بین‌المللی قصد دارد زمینه‌های علمی همایش علمی شاهنامه را به صورت تخصصی بررسی کند.

مدیر روابط عمومی فرهنگستان زبان و ادب فارسی با اشاره به اینکه "دبیرخانه یونسکو را از فعالیت‌هایمان مطلع می‌کنیم" گفت: فرهنگستان قصد دارد یک خروجی علمی و تحقیقاتی در این زمینه داشته باشد و این همایش صرفاً بر جنبه‌های علمی و جدیدترین یافته‌ها از سرایش شاهنامه استوار است.