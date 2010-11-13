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۲۲ آبان ۱۳۸۹، ۱۱:۵۱

تیم تنیس با ویلچر آذربایجان شرقی برای تداوم قهرمانی خود به تهران می رود

تیم تنیس با ویلچر آذربایجان شرقی برای تداوم قهرمانی خود به تهران می رود

تبریز - خبرگزاری مهر: تیم تنیس با ویلچر آذربایجان شرقی برای تداوم 12 سال قهرمانی خود به تهران می رود.

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، تیم تنیس با ویلچر آذربایجان شرقی 23 تا 27 ابان ماه برای تداوم 12 سال قهرمانی خود در کشور به تهران می رود.

تیم تنیس با ویلچر آذربایجان شرقی متشکل از محمد رضا یعقوبی، حسین ممی پور، مهدی طیبی و وحید جعفری در رقابتهای قهرمانی کشور از عنوان قهرمانی خود دفاع خواهد کرد.

رضا کوجواری، جواد عبد اله زاده و نصراله حبشی کادر فنی تیم را بر عهده دارند.

تیم تنیس باویلچر آذربایجان شرقی آبان ماه سال جاری نیز در رقابتهای تنیس باویلچر کاپ ازاد ترکیه با اقتدار به مقام قهرمانی رسیده بود. 　

کد مطلب 1190614

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