15 درصد پرونده های حل اختلاف گلستان ویژه تصادفات است

علی اکبر مقصودنیا در گفتگو با خبرنگار مهر در گرگان، از نبود رویه واحد برای رسیدگی به پرونده های تصادفات انتقاد کرد.



وی اظهار داشت:هم اکنون برای رسیدگی به پرونده های تصادفات در هر حوزه قضایی رویه ی خاصی اتخاذ می شود که این امر مدت زمان رسیدگی به این پرونده ها را از متوسط 20 روز به بیش از یک ماه افزایش داده است.

وی بابیان این که حدود اطرنشان کرد: باید در نشستی با حضور روسای 18 حوزه قضایی استان، رویه واحدی برای رسیدگی به این پرونده ها باید اتخاذ شود.

مقصودنیا بیان داشت: ایجاد این رویه واحد علاوه بر حل مشکل مردم و کاستن از مدت زمان رسیدگی به پرونده ها، از سردرگمی اعضای شورای اختلاف در رسیدگی به این پرونده ها نیز جلوگیری می کند.

وی تصریح کرد: سالانه بیش از 100هزار پرونده وارد شعب شورای حل اختلاف استان می شود که در 206 شعبه این شورا پس از بررسی ، مختومه می شود.