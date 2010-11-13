همایش سالیانه انجمن پزشکی لیزری ایران برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر سهیلا مکملی گفت : این همایش طی دو روز به همت انجمن علمی پزشکی لیزر ایران و با همکاری سازمان انرژی اتمی،‌ مرکز تحقیقات لیزر دانشگاه شهید بهشتی، دانشگاه تهران، دانشکده های دندانپزشکی کشور، انجمن های درد، جراحی، فیزیوتراپی، پرستاران ایران و انجمن دندانپزشکان مشهد و بابل برگزار می شود.

وی بیان داشت: پنجمین همایش سالیانه انجمن پزشکی لیزری ایران با هدف ارائه تازه های لیزر پزشکی، آشنایی با ایمنی و عوارض لیزر و همچنین گرامیداشت پنجاهمین سال ورود لیزر به عرصه پزشکی برگزار می شود.

مکملی از اهداف دیگر همایش را اطلاع رسانی یافته های لیزر ، مسائل مرتبط باایمنی لیزر ، آشنایی با عوارض و پیشگیری عنوان کرد.

رئیس انجمن علمی پزشکی لیزر ایران ادامه داد: در این همایش آخرین اطلاعات علمی مرتبط با لیزر در زیر شاخه های علوم پایه، ایمنی و عوارض ، جراحی ،‌ داخلی ،‌ پوست و زیبایی، فتودینامیک تراپی و دندانپزشکی مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت.

وی خاطر نشان کرد: پنجمین همایش سالیانه انجمن پزشکی لیزری ایران برای متخصصین زیر شاخه های داخلی، اطفال، پوست، جراحیهای تخصصی (عمومی، زنان، گوش و حلق و بینی، ارولوژی، ارتوپدی، اعصاب، توراکس، قلب، عروق و پلاستیک،) بیهوشی، طب فیزیکی، دندانپزشکان حرفه ای و فیزیوتراپها دارای امتیاز بازآموزی است.

پنجمین همایش سالیانه انجمن پزشکی لیزری ایران دوم و سوم دی ماه امسال در سالن همایشهای بیمارستان میلاد برگزار می شود.

علاقمندان جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانند به سایت اینترنتی www.iran-laser.com و یا با شماره تلفن 22859367 تماس حاصل فرمایند.