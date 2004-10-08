عضو ارشد كابينه بلر به خاطر جنگ عراق پوزش خواست

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل ازپايگاه اينترنتي راديو و تلويزيون دولتي استراليا(ABC) پاتريشيا هويت وزير صنعت و تجارت كابينه بلر گفت كه من با نخست وزير و تمام اعضاء كابينه صحبت كردم و همه ما كه با استناد به آن اطلاعات نادرست و بي اعتبار آن تصميم سخت را گرفتيم و وارد جنگ در عرصه عراق شديم از اين كار خود متاسفم هستيم وبا اعتراف به اين حقيقت كه آن اطلاعات اشتباه بود پوزش مي خواهيم.

وي كه در يك برنامه تلويزيوني در بي بي سي صحبت مي كرد اين اظهارات را در پاسخ به يكي از بينندگان برنامه كه معتقد بود توني بلر اعلام داشته كه من مي توانم عذر خواهي كنم ليكن چنين كاري را نمي كنم، بيان داشت.

اخيراً رئيس بازرسان اتمي آمريكا طي گزارشي اعلام داشته كه عراق هيچ نوع سلاح اتمي ، شيميائي و بيولوژيكي قبل از حمله آمريكا به عراق در اختيار نداشته است و اين تسليحات در جنگ سال 1991 از بين رفته است.

توني بلر نيز هفته گذشته گفت :"من مي توانم به خاطر اطلاعات غلط عذر خواهي كنم اما صادقانه بگويم من نمي توانم به خاطر بركناري صدام عذر خواهي كنم".