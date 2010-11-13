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۲۲ آبان ۱۳۸۹، ۱۱:۴۸

در مجلس مطرح شد:

انتقاد نماینده تهران از شیوه حضور رئیس اتاق بازرگانی در صحن مجلس

انتقاد نماینده تهران از شیوه حضور رئیس اتاق بازرگانی در صحن مجلس

نماینده مردم تهران از شیوه حضور محمد نهاوندیان رئیس اتاق بازرگانی در صحن علنی مجلس با تذکر آیین نامه ای انتقاد کرد.

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، در جلسه علنی امروز شنبه مجلس در ادامه بررسی جزئیات لایحه برنامه پنجم توسعه کشور حجت الاسلام حمید رسایی نماینده مردم تهران از حضور محمد نهاوندیان در صحن علنی مجلس و اظهار نظر وی در پشت تریبون با استناد به تبصره یک ماده 7 آیین نامه داخلی مجلس گفت: دعوت از رئیس اتاق بازرگانی با توجه به این تبصره باید از طرف هیئت رئیسه برای دفاع از بخش های لایحه انجام شود.

وی ادامه داد: این در حالیست که دعوت از وی با مصوبه هیئت رئیسه مجلس نیست.

رسایی گفت: نهاوندیان از سوی مسئولان دولتی دعوت شده است و از طرف هیئت رئیسه دعوت نشده است.

در ادامه علی لاریجانی رئیس مجلس که ادامه جلسه را بر عهده داشت گفت: نهاوندیان از سوی هیئت رئیسه دعوت شده است.

وی تاکید کرد: تذکر وارد نیست و هیچ اشکال قانونی در این زمینه وجود ندارد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد نهاوندیان رئیس اتاق بازرگانی امروز در جلسه علنی مجلس حضور پیدا کرده و در حین بررسی فصل پنجم این لایحه که به مسائل اقتصادی، بازرگانی و صنایع و معادن مربوط است دو بار به عنوان موافق و مخالف بخش های مختلف پشت تریبون رفته و صحبت کرده است.

کد مطلب 1190621

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