مشاور برنامه ریزی و سیاست گذاری توسعه استاندار کردستان منصوب شد

به گزارش خبرنگار مهر در سنندج، در حکم استاندار کردستان خطاب به حجت اله عبدالملکی آمده است: " با عنایت به سوابق و تجارب ارزشمند جنابعالی به موجب این حکم شما را به عنوان مشاور برنامه ریزی و سیاست گذاری توسعه منصوب می نمایم و شایسته است اهتمام جدی در این زمینه داشته باشید، یقینا همه دستگاه های اجرایی و مسئولان استان همکاری همه جانبه و لازم در این امر خطیر با شما خواهند داشت.

در ادامه حکم شهبازی خطاب به مشاور برنامه ریزی و سیاست گذاری توسعه استاندار کردستان آمده است: " چهار محور اصلی دولت یعنی عدالت گستری، مهرورزی، خدمت به بندگان خدا و تعالی مادی و معنوی کشور خط مشی مسائل جنابعالی خواهد بود".