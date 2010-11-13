تکثیر محصولات غیرفرهنگی به پیکره سینمای ایران لطمه زده است

به گزارش خبرنگار مهر در یزد، محمدرضا عباسیان در نشستی با اعضای ستاد مبارزه با آثار غیرمجاز سمعی و بصری اداره ارشاد استان یزد اظهار داشت: متاسفانه هر روز شاهد افزایش تکثیر غیرمجاز محصولات سمعی و بصری در کشور هستیم و همین امر سبب شده که صنعت سینمای کشور دچار مشکلی به نام مخاطب شود.

وی افزود: جنگ نرم دشمنان از سوی رسانه ‌ها و ماهواره‌ های خارجی طی سالهای اخیر به صورت قابل توجهی افزایش پیدا کرده است و اکنون یک جهاد فرهنگی بزرگ در مقابل این هجمه ‌ها داریم.

عباسیان با اشاره به اینکه هم‌اکنون صنعتی ایجاد شده که محصولات با کیفیت مناسب و مورد تایید نظام در اختیار مردم قرار می‌دهد، افزود: اگر سرمایه به صاحبان این صنعت بازنگردد و خللی در این صنعت ایجاد شود، مشکل ‌ساز خواهد بود و نخواهیم توانست محصولات کیفی به مردم ارائه دهیم.

وی با بیان مشکلات ستاد مبارزه با تکثیر و توزیع محصولات غیرمجاز سمعی و بصری وزارت ارشاد گفت: یک نیروی ستادی نداریم و همه افراد به صورت مسئولانه در این زمینه تلاش می‌کنند و فعالیت در این زمینه جنبه خدمتی دارد.

عباسیان در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به وضعیت استان یزد در این زمینه اظهار داشت: استان و شهر نجیب یزد به طور قطع از استان‌های قرمز ما نیست و وضعیت بهتری نسبت به سایر استان‌های کشور دارد.

مدیرکل اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی استان یزد نیز در این نشست اظهار داشت: تلاش می‌کنیم خانواده‌ها و فرزندان آنها را در یک فضای سالم از برنامه‌های مناسب بهره‌مند کنیم و خوشبختانه در استان دارالعباده یزد کمتر در زمینه استفاده از محصولات سمعی و بصری مستهجن مشکل وجود دارد.

محمود عالیشوندی ادامه داد: با این وجود در طول یک سال گذشته شاهد افزایش تولید و تکثیر غیرمجاز محصولات سمعی و بصری در این استان بوده ایم.

وی با اشاره به اینکه اداره ارشاد به تنهایی قادر به جمع‌آوری محصولات غیرفرهنگی نیست بیان داشت: دستگاه‌های امنیتی و فرهنگی استان یزد لازم است در این زمینه به یاری اداره ارشاد بشتابند.

مسئول امور سینمایی اداره‌ کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان یزد نیز در این نشست اظهار داشت: متاسفانه در سال جاری آمار فیلم‌های کپی شده مستهجن سه برابر شده و کپی فیلم‌های تلویزیونی نیز رشد قابل توجهی داشته است که با کمک نیروی انتظامی بسیاری از این محصولات جمع‌آوری شده است.

فهیمه سهیلی ‌راد با اشاره به تعداد محصولات غیرفرهنگی سمعی و بصری که قرار است امروز امحا شود،‌ بیان داشت: این تعداد محصول برای استانی نظیر دارالعباده یزد زیبنده نیست.

در این مراسم 15 هزار و 300 سی‌ دی، 28 هزار و 850 نوار کاست و دو هزار و 500 دی.‌وی.‌دی معدوم شد.

این محصولات در طول یک سال گذشته توسط اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان یزد با همکاری اداره اماکن نیروی انتظامی کشف و ضبط شده است.