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۲۲ آبان ۱۳۸۹، ۱۱:۵۳

فیاضی:

سامانه احراز هویت داوطلبان کنکور در مازندران راه اندازی می شود

سامانه احراز هویت داوطلبان کنکور در مازندران راه اندازی می شود

ساری - خبرگزاری مهر: مدیرکل آموزش و پرورش مازندران از راه اندازی سامانه احراز هویت و تایید سوابق تحصیلی داوطلبان کنکور خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالوحید فیاضی صبح شنبه در گردهمایی مشترک روسای ادارات آموزش و پرورش افزود: ازآنجایی که در آستانه ثبت نام داوطلبان کنکور سراسری هستیم، سوابق تحصیلی داوطلبان در شهرستان ها و مناطق مختلف استان جمع آوری می شود.

وی با اشاره به اینکه پایگاه های متعددی در شهرستان ها برای جمع آوری آمار داوطلبان ایجاد می شود تصریح کرد: سوابق تحصیلی فارغ التحصیلان سال 84 تا پایان شهریور 89 در این سامانه ثبت می شود و برای فارغ التحصیلان قبل از سال 84، ملاک همان کنکور است.

فیاضی افزود: پایگاه های متعددی اعم از دخترانه و پسرانه برای روان تر شدن کار در شهرستان ها ایجاد می شود.

وی با بیان اینکه آموزش و پرورش برای ورود به عرصه جدیدی آماده شده است یادآور شد: ثبت احراز هویت و سوابق تحصیلی داوطلبان باید تا ششم آذرماه به پایان برسد.

فیاضی با اشاره به اینکه باید همه موانع و چالش ها را در نظر بگیریم گفت: در این راستا با تشکیل ستاد در صدد هستیم تا کار به درستی صورت گیرد.

مدیرکل آموزش و پرورش مازندران با بیان اینکه از نظر ما هیچ محدودیتی برای اجرای این پروژه وجود ندارد خاطرنشان کرد: همه ساز و کارها و منابع برای راه اندازی سامانه و به نتیجه رساندن این پروژه فراهم است و اراده و عزم همگانی باید در این راستا همگاه باشد.

وی افزود: صحت الاعات در اجرای این دستورالعمل بسیار مهم است.

کد مطلب 1190624

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