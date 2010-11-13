کمربندی بجنورد سال آینده به بهره برداری می رسد

به گزارش خبرنگار مهر در بجنورد، ابوطالب شفقت ظهر شنبه در حاشیه بازدید از کمربندی بجنورد در گفتگو با خبرنگاران اظهارداشت: یکی از موضوعات مهم شهر بجنورد آماده سازی کنار گذر است که به جهت ترافیک بسیار سنگینی که مرکز استان دچار آن شده لزوم احداث آن برای بجنورد از امور مهم به شمار می آید.

وی افزود: کمربندی بجنورد در این بازدید از پیشرفت فیزیکی نسبتا خوبی برخوردار بود و 10 کیلومتر اول از پلیس راه تا شهرک گلستان بجنورد در حال آماده سازی برای آسفالت بود.



وی گفت: براساس قولی که وزارت راه و ترابری و شرکت پیمانکار پروژه داده یک باند آن تا پایان امسال به بهره برداری می رسد و احتمالا زیر بار ترافیک خواهد رفت.



استاندار خراسان شمالی بیان داشت: در طول این مسیر 20 کیلومتری دو پل در حال کار بود و که به زودی به بهره برداری می رسد.



وی ادامه داد: هم اکنون برای احداث پل غیر همسطح ورودی "بابا امان" خاک برداری آن درحال اجرا است و پل غیرهمسطح ورودی پلیس راه نیز عملیات خاکبرداری آن به زودی شروع می شود.



شفقت گفت: هم اکنون اراضی ارتش و سپاه در اختیار اداره کل راه وترابری قرار گرفته وهیچ گونه مشکلی در خصوص وجود ندارد.



وزارت راه وترابری برای احداث این کمربندی 11 میلیارد تومان اعتبار اولیه اختصاص داده و طبق گفته پیمانکار شش میلیارد تومان دیگر نیز بودجه نیاز دارد.