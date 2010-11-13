به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دبیرخانه این جشنواره، ششمین جشنواره قهرمانان صنعت، یکم آذرماه سال جاری در مرکز همایش های بین المللی صدا و سیما برگزار خواهد شد.

علی محمد گودرزی دبیرکل ششمین جشنواره قهرمانان صنعت گفت: هدف اساسی برگزاری مراسم با شکوه تجلیل از قهرمانان صنعت ایران، در حقیقت به معنای نکوداشت سرمایه های انسانی است که در توسعه اقتصادی و صنعتی کشور دلیرانه کوشش می کنند.

به گفته وی، در دنیای امروز کسب و کار، موضوع امید و خلق آرمان های مبتنی بر امیدواری، برای آینده موفق بشر از جمله کارهای اساسی است که رهبران کسب و کار باید انجام دهند.

دبیرکل ششمین جشنواره قهرمانان صنعت متذکر شد: قهرمانان صنعت در حقیقت نه تنها در مقام راهبران تولید ثروت مادی به حساب می آیند بلکه نقش مهم تر و شایستگی اساسی آنان، ایجاد معنا و امید برای زندگی دیگران است.

گودرزی، قهرمانان صنعت و اقتصاد ایران را هم اهل درد و هم درد شناس دانست و خاطرنشان کرد: آنان وجود پاک و بی آلایش خود را در راه تعالی جامعه به کار گرفته اند و به همین دلیل است که دست اندرکاران این جشنواره در هر سال می کوشند در نهایت احترام سپاسگزار تلاش های مشفقانه آنان باشد.

جشنواره قهرمانان صنعت جمهوری اسلامی ایران با الهام از مدل‌های تعالی سازمانی به بررسی عملکرد شرکت‌ها می‌پردازد و می‌تواند به عنوان یک روش موثر برای تشویق و معرفی واحد های برتر از یک سو و ارتقای بهره وری از سوی دیگر به اجرا درآید.

به منظور تجلیل از مقام پیشکسوتان صنعت، هر ساله از یکی از آنان به شکل ویژه تجلیل به عمل می آید و باشکوه ترین جشن سالانه صنعت کشور در سال جاری نکوداشت "استاد علی اصغر کیهانی" بنیانگذار صنعت نوین بتن در ایران خواهد بود.