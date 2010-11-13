به گزارش خبرگزاری مهر، علی سعیدلو کسب اولین مدال ایران را در اولین روز بازی های آسیایی را تبریک گفت و اظهار داشت: امیدوارم کاروان ورزشی ایران طی تلاشی که خواهند کرد با کسب مدال های رنگارنگ، عنوان مناسبی را در این بازی ها کسب و دل ملت عزیز کشورمان را شاد نمایند.

وی افزود: ورزشکاران ایرانی با غیرت، همبستگی و تلاش بسیار خود قطعاً موفقیت های خوبی را برای کشورمان در این مسابقات بدست خواهند آورد.

رئیس سازمان تربیت بدنی در پایان اظهار داشت: کسب عناوین برتر در میادین برون مرزی نشان از پیشرفت ورزش و تلاش بسیار خوب ورزشکاران عزیز کشورمان دارد.

کاروان ورزشی ایران صبح امروز شنبه در آغاز شانزدهمین دوره بازیهای آسیایی توسط احسان پیغمبری در ووشو به مدال برنز دست یافت تا اولین مدال کاروان 370 نفره ایران حاصل شود.

