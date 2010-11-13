رکود اقتصادی و جنگ؛ دو دلیل خودکشی سربازان آمریکایی

درحالی که هر روز شاهد خودکشی شمار زیادی از کهنه سربازان آمریکایی هستیم، کارشناسان رکود اقتصادی و اختلالات روانی را دلیل عمده این امر می دانند.

در همین حال "اریک شینسکی" وزیر کهنه سربازان آمریکایی در گفتگو با رادیو ملی "ان پی آر" گفت: رکود اقتصادی و ضربه های روحی ناشی از جنگ عراق و افغانستان باعث شده تا بسیاری از کهنه سربازان دست به خودکشی بزنند.

وی با به تصویر کشیدن زندگی 23 میلیون کهنه سرباز در آمریکا گفت که از این تعداد تنها نام 8 میلیون نفر در سازمانهای خدمات پزشکی و بازنشستگی ثبت شده است. اریک شینسکی اظهار داشت: چندین مطالعه نیز نشان می دهد که آمار خودکشی در میان جوانانی که ارتش را ترک کرده اند، بسیار بالا است.

وزیر کهنه سربازان آمریکایی گفت: می دانم که آمار خودکشی در ارتش آمریکا رو به افزایش یافت و هر ساله از حدود 30 هزار خودکشی در ایالات متحده 20 درصد از جانب کهنه سربازان بوده است که این موضوع نشان می دهد به طور میانگین 18 کهنه سرباز هر ساله دست به خودکشی می زنند.

همچنین پنتاگون در گزارشی شمار افرادی را که در سال 2009 در ارتش آمریکا دست به خودکشی زدند، 309 نفر اعلام کرد، این درحالیست که در سال 2008 این رقم 267 نفر اعلام شده بود.

همچنین نظامیان بازگشته از جنگ از جراحات وارده بر مغز خود، اختلالات روانی و افسردگی شدید رنج می برند و قادر به ادامه حیات و تشکیل خانواده نیستند و احتمالا بی خانمان خواهند بود.

همچنین درحالیکه ارتش آمریکا تقریبا 900 طرح را برای کنترل آمار خودکشی در 400 پایگاه نظامی در سراسر جهان در نظر گرفته، اما گزارش وزارت دفاع این کشور نشان می دهد که این برنامه ها تاثیری در کاهش آمار خودکشی نظامیان نداشته است.

ارتش آمریکا همچنین در گزارشی دیگر اعلام کرد: میزان خودکشی نظامیان آمریکایی در سال گذشته به بالاترین میزان خود طی 26 سال گذشته رسیده است و بیش از یک چهارم از نیروهای امنیتی درحالی که در عراق و افغانستان می جنگیدند، دست به خودکشی زدند.

گزارش جدید ارتش آمریکا همچنین خودکشی 99 نفر از سربازان وظیفه را در سال 2006 تایید می کند که این میزان نسبت به سال 2005 که 88 مورد گزارش شده بود، افزایش یافته و به بالاترین میزان خود از سال 1991 رسیده است.

از سوی دیگر کهنه سربازان آمریکایی در حالی دست به خودکشی می زنند که کارشناسان بحران اقتصادی را موضوع مهم دیگر در بالا رفتن آمار خودکشی می دانند. در همین حال "بن برناکه" رئیس بانک مرکزی آمریکا نسبت به برنامه های اقتصادی دولت باراک اوباما هشدار داده است.

رئیس بانک مرکزی آمریکا شرایط اقتصادی حاکم بر این کشور را هولناک و نااستوار توصیف کرده است.

در همین رابطه صندوق بین المللی پول اخیرا گزارشی را منتشر کرده که در آن رشد اقتصادی آمریکا در سال جاری را که در برآوردهای گذشته خود 3.3 در صد پیش بینی کرده بود حالا 6.2 در صد پیش بینی کرده و گفته است که این شتاب در سال آینده نیز کاهش مختصری خواهد یافت و به 3.2 درصد خواهد رسید.

بر اساس این گزارش ایالات متحده شاهد کاهش کسری بودجه 1.47 تریلیون دلاری در سال مالی که سپتامبر پایان می یابد، است و دولت برای رهایی از رکود کنونی به بسته های محرک اقتصادی متوسل شده است.

کارشناسان بودجه 2009 را سالی سیاه برای بازار کار در آمریکا دیده بودند و پیش بینی کرده بودند که تا پایان سال میزان بیکاری تا ده درصد افزایش یابد.

نظرسنجی ها نیز حکایت از بدبینی آمریکایی ها درباره آینده اوضاع اقتصادی در این کشور دارد. در همین رابطه نظرسنجی روزنامه آمریکایی یو. اس. ای. تودی و مؤسسه گالوپ نشان داد 82 درصد از شهروندانی که مورد نظرسنجی قرار گرفته اند بر این عقیده هستند اقتصاد ایالات متحده هنوز از رکود خارج نشده است.

بر اساس این نظرسنجی بیش از نیمی از نظردهندگان یا 54 درصد بر این باورند که اقتصاد این کشور در یک سال آینده در وضعیت کنونی باقی خواهد ماند و یا حتی بدتر خواهد شد.

در همه پرسی وال استریت ژورنال و شبکه ان. بی. سی نیز دو سوم آمریکایی ها نیز اعلام کردند که اقتصاد کشورشان به وضعیت بدتری خواهد رسید.

بنا بر این گزارش، از هر 10 پرسش شونده شش نفر معتقد بودند که جهت گیری اقتصادی آمریکا اشتباه است و بیش از نیمی از پرسش شوندگان نیز از روش هدایت اقتصاد کشور توسط اوباما ناراضی هستند.

در این همه پرسی مشخص شد که آمریکایی ها راجع به طرح های اشتغال زایی اوباما به دو گروه تقسیم شده اند و در این بین 48 درصد مخالف اقدام های وی در جهت بهبودی اوضاع اشتغال در این کشور می باشند.

همچنین اظهارات کارشناسان اقتصادی گویای بدتر شدن اوضاع اقتصادی در آمریکا است، چنانچه "رابرت شیلر" استاد اقتصاد در دانشگاه "ییل" در گفتگو با وال استریت ژورنال گفت: احتمال بروز مرحله دوم رکود اقتصادی افزایش یافته و یک رکود مضاعف در آینده نزدیک رخ می دهد.

شیلر همچنین گفت که اقتصاد آمریکا در لبه رکودی جدید است و این اتفاق زمانی رخ خواهد داد که سطح عمومی قیمتها سقوط کند.

استاد اقتصاد دانشگاه ییل همچنین بر این باور است که آمریکا برای برخورد با این وقایع ضعیف است.

این اقتصاددان "بیکاری" را بزرگترین مسئله اقتصاد آمریکا بر این کشور می داند و از دولت فدرال و مسئولان ایالتی می خواهد تا به ایجاد شغل مبادرت ورزند.