حال عمومی سپانلو روبه بهبودی است

مهدی اخوت از دوستان و همکاران قدیمی محمدعلی سپانلو در گفتگو با خبرنگار مهر درباره وضعیت جسمانی وی گفت: همانطور که می‌دانید مدت زیادی از جراحی سختی که سپانلو پشت سر گذاشته نگذشته است ولی خدا را شکر حال عمومی وی روبه بهبودی است.

وی ادامه داد: وی در حال حاضر در منزل مشغول استراحت است و هرقدر بیشتر استراحت کند بهبودیش زودتر حاصل می‌شود. البته وضعیت فعلی‌اش نیز به گونه‌ای هست که امور عادی زندگی را در منزل از سر گرفته و همچون گذشته مطالعه هم می کند.

اخوت که این روزها به طور تمام وقت مراقبت از سپانلو را برعهده دارد عنوان کرد: ارتباط مستمر ما با تیم پزشکی پابرجاست و معاینات دوره‌ای هم انجام می گیرد و پزشکان از وضعیت وی راضی هستند.

سپانلو اواخر مهرماه سالجاری در بیمارستان جم تهران عمل جراحی پانکراس را پشت سر گذاشت و پس از چند روز نیز از بیمارستان مرخص شد و در حال حاضر دوران نقاهت را پشت سر می‌گذارد.

محمدعلی سپانلو شاعر، منتقد ادبی، مترجم، متولدِ 1319 (تهران) است و تا به حال بیش از پنجاه عنوان کتاب در زمینه‌های شعر و داستان و تحقیق، به صورتِ تالیف و یا ترجمه، منتشر کرده است.

سپانلو فعالیت ادبی اش را در دهه ۱۳۴۰ شروع کرد و با منظومه پیاده روها شهرت یافت. از میان اشعار او، به ویژه منظومه خانم زمان اقبال عمومی یافت. او از سن ژان پرس، آلبر کامو، گراهام گرین و گیوم آپولینر آثاری را ترجمه کرده است.

در بیست سالِ گذشته، او به عنوان یکی از چند نماینده معدود ادبیات معاصر فارسی در بسیاری از گردهمایی‌های بین‌المللی در اروپا و امریکا شرکت کرده است و سهمِ بزرگی در معرفی ادبیات ایران به جهانیان دارد. بسیاری از آثار او تا به حال به زبان‌های انگلیسی، آلمانی، فرانسه، هلندی، عربی و سوئدی ترجمه شده است.

سپانلو از معدود شاعران و نویسندگانِ ایرانی است که در دنیایِ ادبیات غرب نیز شناخته شده و توانسته است نشان شوالیه نخلِ آکادمی فرانسه (بزرگ‌ترین نشانِ فرهنگی کشورِ فرانسه) و جایزه‌ ماکس ژاکوب (بزرگ‌ترین جایزه شعر فرانسه) را دریافت کند.

سپانلو مقالات و تحقیقات متعددی هم در زمینه شعر و داستان دارد.