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۲۲ آبان ۱۳۸۹، ۱۱:۵۱

اخوت به مهر خبر داد:

حال عمومی سپانلو روبه بهبودی است

حال عمومی سپانلو روبه بهبودی است

حال عمومی محمدعلی سپانلو که پس از یک جراحی سنگین این روزها در منزل دوران نقاهت را پشت سر می‌گذارد، رو به بهبودی است.

مهدی اخوت از دوستان و همکاران قدیمی محمدعلی سپانلو در گفتگو با خبرنگار مهر درباره وضعیت جسمانی وی گفت: همانطور که می‌دانید مدت زیادی از جراحی سختی که سپانلو پشت سر گذاشته نگذشته است ولی خدا را شکر حال عمومی وی روبه بهبودی است.

وی ادامه داد: وی در حال حاضر در منزل مشغول استراحت است و هرقدر بیشتر استراحت کند بهبودیش زودتر حاصل می‌شود. البته وضعیت فعلی‌اش نیز به گونه‌ای هست که امور عادی زندگی را در منزل از سر گرفته و همچون گذشته مطالعه هم می کند.

اخوت که این روزها به طور تمام وقت مراقبت از سپانلو را برعهده دارد عنوان کرد: ارتباط مستمر ما با تیم پزشکی پابرجاست و معاینات دوره‌ای هم انجام می گیرد و پزشکان از وضعیت وی راضی هستند.

سپانلو اواخر مهرماه سالجاری در بیمارستان جم تهران عمل جراحی پانکراس را پشت سر گذاشت و پس از چند روز نیز از بیمارستان مرخص شد و در حال حاضر دوران نقاهت را پشت سر می‌گذارد.

محمدعلی سپانلو شاعر، منتقد ادبی، مترجم، متولدِ 1319 (تهران) است و تا به حال بیش از پنجاه عنوان کتاب در زمینه‌های شعر و داستان و تحقیق، به صورتِ تالیف و یا ترجمه، منتشر کرده است.

سپانلو فعالیت ادبی اش را در دهه ۱۳۴۰ شروع کرد و با منظومه پیاده روها شهرت یافت. از میان اشعار او، به ویژه منظومه خانم زمان اقبال عمومی یافت. او از سن ژان پرس، آلبر کامو، گراهام گرین و گیوم آپولینر آثاری را ترجمه کرده است.

در بیست سالِ گذشته، او به عنوان یکی از چند نماینده معدود ادبیات معاصر فارسی در بسیاری از گردهمایی‌های بین‌المللی در اروپا و امریکا شرکت کرده است و سهمِ بزرگی در معرفی ادبیات ایران به جهانیان دارد. بسیاری از آثار او تا به حال به زبان‌های انگلیسی، آلمانی، فرانسه، هلندی، عربی و سوئدی ترجمه شده است.

سپانلو از معدود شاعران و نویسندگانِ ایرانی است که در دنیایِ ادبیات غرب نیز شناخته شده و توانسته است نشان شوالیه نخلِ آکادمی فرانسه (بزرگ‌ترین نشانِ فرهنگی کشورِ فرانسه) و جایزه‌ ماکس ژاکوب (بزرگ‌ترین جایزه شعر فرانسه) را دریافت کند.

سپانلو مقالات و تحقیقات متعددی هم در زمینه شعر و داستان دارد.

کد مطلب 1190633

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