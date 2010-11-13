مسائل عمرانی کهگیلویه و بویراحمد با حساسیت پیگیری می شود

به گزارش خبرنگار مهر در یاسوج، مصطفی محمد نجار صبح شنبه در جریان سفر به یاسوج در جمع خبرنگاران افزود: با توجه به کوهستانی بودن 80 درصد از مساحت کهگیلویه وبویراحمد و صعب العبوری و پراکندگی روستاها، تلاش می کنیم با تاسیس شهرستانها و بخشهای جدید و تجمیع برخی از روستاها، زمینه خدمات رسانی بیشتر و بهتر را برای مردم این استان فراهم کنیم.

وی بیان کرد: در این سفر دو فرمانداری شهرستانهای تازه تاسیس باشت و چرام در این استان افتتاح می شوند و در جلسه ای مشکلات این دو شهرستان مورد بررسی قرار می گیرند.

نجار همچنین یادآور شد: استاندار این استان پیشنهادهای خوبی برای تقسیمات کشوری استان کهگیلویه و بویراحمد به این وزارتخانه ارایه داده که در دست بررسی است.

وی اظهار داشت: پیچیدگی خاصی که در حوزه جغرافیایی این استان وجود دارد، خدمات رسانی از جمله احداث راهها را با هزینه های سنگینی روبه رو کرده اما با این حال دولت کمر همت برای سازندگی و آبادانی استان بسته است.

وزیر کشور با اشاره به افتتاح جاده کوهستانی و سخت گذر یاسوج - بابا میدان با یک هزار میلیارد ریال اعتبار، گفت: چند مسیر دیگر در این استان در دست اجراست و دولت تلاش می کند تا با بازگشایی این جاده ها و همچنین توجه به سایر بخشها به پیشرفت و توسعه استان شتاب دهد.

نجار پیگیری مصوبات سفرهای استانی هیئت دولت و بررسی مشکلات شهرداریها، بخشداریها و دهیاریهای استان را از دیگر برنامه های خود در این سفر عنوان کرد.