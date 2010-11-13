برنامه افزایش صادرات برق به کشورهای همسایه

به گزارش خبرگزاری مهر، میرفتاح قره باغ درباره برنامه های تبادل انرژی کشورمان با کشورهای همسایه در زمستان سال جاری، گفت: با توجه به آنکه مصرف داخلی برق در تابستان به دلیل گرما افزایش می یابد؛ لذا برنامه شرکت مدیریت شبکه برق ایران برای صادرات برق در تابستان کاهش و متعاقب آن در زمستان با کاهش دمای هوا و میزان مصرف، صادرات افزایش می یابد.

مدیرعامل شرکت مدیریت شبکه برق ایران افزود: در تابستان سالجاری میزان صادرات برق به کشورهای همسایه به بیش از 450 مگاوات رسید.



به گفته وی، در صورت تامین سوخت مناسب میزان صادرات برق ایران در زمستان به بیش از 1000 مگاوات افزایش خواهد یافت که 700 تا 750 مگاوات از این میزان مربوط به صادرات برق به کشور عراق خواهد بود.



فتاح همچنین از آمادگی ایران برای صادرات 120 مگاوات برق به کشور های افغانستان و پاکستان در زمستان امسال خبر داد و گفت: در خصوص کشور ترکمنستان نیز به صورت تهاتری واردات و صادرات برق در صورت نیاز طرفین انجام می شود.



هم اکنون جمهوری اسلامی ایران با کشورهای ارمنستان، پاکستان، ترکمنستان، ترکیه، جمهوری آذربایجان، عراق و افغانستان انرژی مبادله می کند.