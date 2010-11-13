جزئیات برگزاری مراسم برائت از مشرکین تشریح شد

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر از مکه مکرمه، مجید آخوند زاده مشاور نماینده ولی فقیه در امور حج و زیارت و مدیرعملیاتی حج درباره نحوه برگزاری مراسم برائت از مشرکین حج امسال گفت: مراسم برائت از مشرکین یکی از دستاوردهای بدیع آن پیر سفر کرده و تداوم آن از منویات رهبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیت الله العظمی خامنه ای است و بر همگان فرض است که برای برگزاری هر چه باشکوهتر آن با همت و کار مضاعف تلاش کنند.



وی افزود: مراسم امسال راس ساعت 9:30 صبح روز دوشنبه نهم ذیحجه و پایان مراسم ساعت 10:45 خواهد بود. سازماندهی انتظامات مراسم در محورهای مختلف انجام شده و مراسم امسال در دو منطقه تحت عنوان "فرقه 1" که جایگاه اصلی بعثه است و "فرقه 4" که موازی "فرقه "1 است برگزار می شود.



آخوندزاده گفت: تمام کاروانهای مستقر در این نقاط باید راس ساعت 8 صبح برای پذیرایی و اسکان زائرین عزیزی که از سایر فرقه ها می آیند آماده باشند. برای حفظ نظم و برهم نخوردن سازماندهی مراسم زائران تا پایان در محل استقرار حضور داشته باشند. زائران در زمان برگزاری مراسم از برافراشتن پرچم و علامت کاروان خود جدا خودداری کنند.



وی افزود: این مراسم از افتخارات و ابتکارات نظام جمهوری اسلامی ایران است. باید تلاش کنیم هیچگونه بی نظمی در مسیر حرکت و هنگام برگزاری مراسم به وجود نیاید و مراسم با شکوه و عظمت همیشگی و بهتر از سال گذشته برگزار شود.



آخوندزاده گفت: به مدیران محترم کاروانها توصیه شده است زمینه حضور زائرانی را که توانایی جسمی لازم را دارند فراهم کنند و از آوردن زائرین سالمند و کم توان به ویژه افراد با ویلچر خودداری شود. مدیران محترم به گونه ای برنامه ریزی کنند تا زائران از مسیرهای کوتاه تر تردد کنند و راس ساعت 9 در محل برگزاری مراسم حاضر شوند.



وی گفت: زائران عزیز در طول مسیر رفت و برگشت از دادن هر گونه شعار و حمل پلاکارد غیر از موارد مصوب که از طریق بعثه اعلام می شود جدا خودداری کنند و در هنگام برگزاری مراسم فقط به صدای سخنرانان تریبون توجه کنند و از فرستادن صلوات و شعار به صورت انفرادی بپرهیزند.



مشاور نماینده ولی فقیه در امور حج و زیارت افزود: با توجه به اینکه مراسم به موقع و در ساعت 10:45 پایان می یابد زائران عزیز فرصت کافی برای بازگشت و نیت وقوف خواهند داشت بنابراین نگران وقوف و اعمال روز عرفه نباشند. در تا پایان مراسم در محل حضور داشته باشند و از عجله کردن و برهم زدن نظم مراسم اجتناب کنند.



مدیرعملیاتی حج گفت: امسال به خاطر اینکه زائرین زودتر از سال گذشته در چادرها مستقر می شوند مراسم نیز یکساعت زودتر برگزار می شود.



آخوند زاده همچنین به هماهنگیهای لازمی که برای برگزاری مراسم برائت از مشرکین با مقامات عربستان سعودی به عمل آمده اشاره کرد و گفت : در توافقاتی که با مقامات عربستان سعودی به دست آمده و این مراسم مورد موافقت آنها قرار گرفته و امسال نیز هماهنگیهای لازم برای برگزاری مراسم اتخاذ شده است.



وی همچنین به برگزاری دعای پرفیض عرفه اشاره کرد و اظهار داشت : مراسم دعای عرفه نیز عصر روز نهم ذیحجه در فرقه یک در صحرای عرفات برگزار می شود و ما سعی می کنیم امکانات صوتی لازم را برای استفاده زائران همجوار فراهم کنیم.



مشاور نماینده ولی فقیه در امور حج و زیارت همچنین با اشاره به برگزاری دعای کمیل و دعای ندبه در بعثه مقام معظم رهبری اعلام کرد: برای زائران مدینه بعد در بین الحرمین نیز مراسم صفابخش دعای کمیل برگزار خواهد شد.