ارکستر سمفونیک به مناسبت روز جهانی فلسفه کنسرت می دهد

رهبر ارکستر سمفونیک تهران با اعلام این خبر در توضیح جزئیات این کنسرت به خبرنگار مهر گفت : تازه ترین اجرای ارکسترسمفونیک تهران به پیشنهاد یونسکو برای بزرگداشت روز فلسفه برگزار می شود و درنظر دارم همان رپرتواری را که در قطر به روی صحنه رفت در این کنسرت نیز اجرا کنیم .

نادر مرتضی پور در ادامه افزود : طبق برنامه ریزی انجام شده قطعات "بیژن و منیژه"،"بومی وار" اثر ثمین باغچه بان و"نغمه خراسانی" از آثار ارسلان کامکار از جمله آثاری است که اجرا می شود البته در کنسرت پیش رو سمفونی 5 بتهوون از آثار موسیقی کلاسیک که در رپرتوار وجود داشت اجرا نمی شود؛ در بخش ویژه این کنسرت هم قطعه موسیقی فیلم "محمدرسول الله" به روی صحنه می رود.

وی در پایان صحبت های خود در ارزیابی کنسرت ارکستر سمفونیک تهران در قطر گفت : خوشبختانه ارکسترسمفونیک تهران اجرای خوبی از قطعات موسیقی ایرانی را به مناسبت هفته فرهنگی قطر روی صحنه برد که مورد استقبال قرار گرفت و بازتاب خوبی داشت.