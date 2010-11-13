دو هنرمند سمنانی مهر اصالت یونسکو دریافت کردند

به گزارش خبرنگار مهر در سمنان، حمید یزدانی ظهر شنبه در جمع خبرنگاران سمنانی گفت: بر اساس داوری نهایی، از بین آثار ارسالی از استان سمنان، آثار سرامیک "حمید علیشاه" و "هوتن نجفی" موفق به دریافت مهر اصالت شدند.

وی با بیان اینکه چهار اثر صنایع دستی هنرمندان این استان به مرحله داوری نهایی دریافت مهر اصالت یونسکو راه یافت، افزود: آثار سه هنرمند برای شرکت در مرحله نهایی پذیرفته شده بود.

یزدانی با بیان اینکه آثار صنایع دستی برای دریافت مهر اصالت یونسکو باید از ویژگی های خاصی برخوردار باشند، گفت: آثار باید بیان کننده هویت فرهنگی، ملی و هنرهای سنتی کشور و نشان دهنده خلاقیت هنرمند باشند.

مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان سمنان افزود: وجود رابطه آشتی پذیری اثر با طبیعت، قابل عرضه بودن آن در بازار بین الملل و استفاده هنرمند از بهترین مواد اولیه و تکنیک در خلق اثر از دیگر ملاک های ارزیابی اصالت یک اثر است.

وی یاد آور شد: در دو سال گذشته، آثار چهار هنرمند صنایع دستی استان سمنان در رشته های "زیور آلات سنتی، سرامیک و خرمهره" موفق به دریافت مهر اصالت یونسکو شده اند.