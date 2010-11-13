کارگروه های تخصصی عفاف و حجاب در گلستان تشکیل شد

غلامرضا منتظری در گفتگو با خبرنگار مهر در گرگان افزود: این کارگروه ها در راستای فعالیت شورای فرهنگ عمومی در استان فعال شده اند.

وی اظهار داشت: همچنین نخستین شهرنامه علمی، فرهنگی و ادبی استان در 14 مجلد و به تفکیک هر شهرستان به صورت تمام رنگی چاپ می شود.



منتظری با بیان اینکه این شهرنامه برای نخستین بار در کشور و در استان گلستان تدوین شده است، آن را مدلی برای تمامی کشور خواند و گفت: این شهرنامه مقدمه ای برای اطلس فرهنگی استان خواهد بود.



مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان گلستان افزود: این شهرنامه در نمایشگاه کتاب یا آذر سال جاری رونمایی می شود.



وی با اشاره به فعالیت مجدد فصلنامه فرهنگ گلستان، گفت: این فصلنامه با رویکرد تقویت فرهنگ عمومی استان با همکاری دانشگاه گلستان از کیفیت و کمیت خوبی برخوردار است.