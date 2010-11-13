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۲۲ آبان ۱۳۸۹، ۱۱:۴۷

کارگروه های تخصصی عفاف و حجاب در گلستان تشکیل شد

کارگروه های تخصصی عفاف و حجاب در گلستان تشکیل شد

گرگان - خبرگزاری مهر: مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی گلستان از شکل گیری کارگروه های تخصصی عفاف و حجاب در استان خبر داد.

غلامرضا منتظری در گفتگو با خبرنگار مهر در گرگان افزود: این کارگروه ها در راستای فعالیت شورای فرهنگ عمومی در استان فعال شده اند.

وی اظهار داشت: همچنین نخستین شهرنامه علمی، فرهنگی و ادبی استان در 14 مجلد و به تفکیک هر شهرستان به صورت تمام رنگی چاپ می شود.

منتظری با بیان اینکه این شهرنامه برای نخستین بار در کشور و در استان گلستان تدوین شده است، آن را مدلی برای تمامی کشور خواند و گفت: این شهرنامه مقدمه ای برای اطلس فرهنگی استان خواهد بود.
 
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان گلستان  افزود: این شهرنامه در نمایشگاه کتاب یا آذر سال جاری رونمایی می شود.
 
وی با اشاره به فعالیت مجدد فصلنامه فرهنگ گلستان، گفت: این فصلنامه با رویکرد تقویت فرهنگ عمومی استان با همکاری دانشگاه گلستان از کیفیت و کمیت خوبی برخوردار است.
کد مطلب 1190641

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