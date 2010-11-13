یک بازیکن لیگ برتر فوتسال دوپینگی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد هاشمیان ضمن اعلام این خبر گفت: در آخرین نتایج اعلام شده از سوی آزمایشگاه کلن آلمان که روز پنجشنبه هفته گذشته به ایران ارسال شد، از بین پاسخ 5 نمونه دریافتی یک نمونه مثبت اعلام شد.
وی افزود : نمونه مثبت مربوط به یکی از بازیکنان لیگ برترفوتسال است که بازیکن خاطی ازماده استروئیدهای آنابولیک استتفاده کرده است.
رئیس کمیته ضد دوپینگ تصریح کرد: با انجام مراحل رمزگشایی امروز نتیجه پاسخ دریافتی از آزمایشگاه کلن به باشگاه و بازیکن مربوطه ابلاغ می شود تا در صورت تمایل انجام آزمایش نوع B حداکثر ظرف 24 ساعت انجام شود و درغیر این صورت از سوی کمیته پزشکی فدراسیون مراحل رسیدگی به این پرونده آغاز خواهد شد.
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