یک بازیکن لیگ برتر فوتسال دوپینگی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد هاشمیان ضمن اعلام این خبر گفت: در آخرین نتایج اعلام شده از سوی آزمایشگاه کلن آلمان که روز پنجشنبه هفته گذشته به ایران ارسال شد، از بین پاسخ 5 نمونه دریافتی یک نمونه مثبت اعلام شد.

وی افزود : نمونه مثبت مربوط به یکی از بازیکنان لیگ برترفوتسال است که بازیکن خاطی ازماده استروئیدهای آنابولیک استتفاده کرده است.