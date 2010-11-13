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۲۲ آبان ۱۳۸۹، ۱۱:۴۸

یک بازیکن لیگ برتر فوتسال دوپینگی شد

یک بازیکن لیگ برتر فوتسال دوپینگی شد

رئیس کمیته ضد دوپینگ فدراسیون فوتبال از مثبت اعلام شدن نمونه دوپینگ یکی از بازیکنان لیگ برتر فوتسال خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد هاشمیان ضمن اعلام این خبر گفت: در آخرین نتایج اعلام شده از سوی آزمایشگاه کلن آلمان که روز پنجشنبه هفته گذشته به ایران ارسال شد، از بین پاسخ 5 نمونه دریافتی یک نمونه مثبت اعلام شد.

وی افزود : نمونه مثبت مربوط به یکی از بازیکنان لیگ برترفوتسال است که بازیکن خاطی ازماده استروئیدهای آنابولیک استتفاده کرده است.

رئیس کمیته ضد دوپینگ تصریح کرد: با انجام مراحل رمزگشایی امروز نتیجه پاسخ دریافتی از آزمایشگاه کلن به باشگاه و بازیکن مربوطه ابلاغ می شود تا در صورت تمایل انجام آزمایش نوع B حداکثر ظرف 24 ساعت انجام شود و درغیر این صورت از سوی کمیته پزشکی فدراسیون مراحل رسیدگی به این پرونده آغاز خواهد شد.
 
کد مطلب 1190643

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