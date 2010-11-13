"شهرام دبیری" در هیئت تنیس آذربایجان شرقی ابقاء شد

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، مجمع‌عمومی و انتخابات هیئت تنیس آذربایجان‌شرقی صبح شنبه با حضور 19 نفر از اعضای مجمع در محل سالن کنفرانس اداره‌کل تربیت بدنی آذربایجان شرقی برگزار و شهرام دبیری با 19 رای در سمت رئیس هیئت تنیس استان ابقا شد.

مجمع عمومی و انتخابات هیئت تنیس آذربایجان‌شرقی به ریاست سید محمد شروین اسبقیان مدیرکل تربیت‌بدنی آذربایجان‌شرقی و شاهرخ کشاورز دبیر فدراسیون تنیس کشور برگزار شد و شهرام دبیری تنها کاندیدای این مجمع به مدت چهار سال باری دیگر رئیس هیئت تنیس آذربایجان‌شرقی انتخاب گردید.

شهرام دبیری پس از ابقا در ریاست هیئت تنیس آذربایجان‌شرقی،‌ این هیئت را پیشگام توسعه تنیس همگانی و خصوصی‌سازی در کشور معرفی کرد و گفت: هیئت تنیس آذربایجان‌شرقی تنها هیئت تنیس کشور است که در حال حاضر علاوه بر داشتن سالن سرپوشیده اختصاصی ساخته شده توسط بخش خصوصی دارای دو زمین تنیس روباز است.

شهرام دبیری،‌ هم اکنون ریاست شورای اسلامی شهر تبریز را هم عهده دار است.