  1. استانها
  2. آذربایجان شرقی
۲۲ آبان ۱۳۸۹، ۱۱:۵۸

"شهرام دبیری" در هیئت تنیس آذربایجان شرقی ابقاء شد

"شهرام دبیری" در هیئت تنیس آذربایجان شرقی ابقاء شد

تبریز - خبرگزاری مهر: مجمع عمومی و انتخابات هیئت تنیس آذربایجان شرقی برگزار و "شهرام دبیری"‌به عنوان رئیس این هیئت ابقا شد.

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، مجمع‌عمومی و انتخابات هیئت تنیس آذربایجان‌شرقی صبح شنبه با حضور 19 نفر از اعضای مجمع در محل سالن کنفرانس اداره‌کل تربیت بدنی آذربایجان شرقی برگزار و شهرام دبیری با 19 رای در سمت رئیس هیئت تنیس استان ابقا شد.

مجمع عمومی و انتخابات هیئت تنیس آذربایجان‌شرقی به ریاست سید محمد شروین اسبقیان مدیرکل تربیت‌بدنی آذربایجان‌شرقی و شاهرخ کشاورز دبیر فدراسیون تنیس کشور برگزار شد و شهرام دبیری تنها کاندیدای این مجمع به مدت چهار سال باری دیگر رئیس هیئت تنیس آذربایجان‌شرقی انتخاب گردید.

شهرام دبیری پس از ابقا در ریاست هیئت تنیس آذربایجان‌شرقی،‌ این هیئت را پیشگام توسعه تنیس همگانی و خصوصی‌سازی در کشور معرفی کرد و گفت: هیئت تنیس آذربایجان‌شرقی تنها هیئت تنیس کشور است که در حال حاضر علاوه بر داشتن سالن سرپوشیده اختصاصی ساخته شده توسط بخش خصوصی دارای دو زمین تنیس روباز است.

شهرام دبیری،‌ هم اکنون ریاست شورای اسلامی شهر تبریز را هم عهده دار است.

 

　

کد مطلب 1190644

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها