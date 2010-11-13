برج روشنایی 25 متری در عباس آباد همدان راه اندازی شد

حسن اسلامیان در گفتگو با خبرنگار مهر در همدان هدف از نصب و راه اندازی این برج را کاهش هزینه و مصرف بهینه برق عنوان کرد و گفت: بهره گیری از تجهیزات و امکانات الکتریکی مفید و مناسب با پوشش روشنایی بهتر و وسیع تر و بهره مندی مطلوب گردشگران از امکانات فضای تفریحی این مجتمع در شب نیز از مزایای این طرح است.

اسلامیان گفت: نور ساطع شده از این برج به شعاع صد و پنجاه متر و مساحت 300 متر مربع از محوطه مجتمع تفریحی عباس آباد را به صورت مناسب روشن می کند.

مدیر عامل شرکت سیاحتی علیصدر هزینه نصب و راه اندازی این برج را صد میلیون ریال ذکر کرد و اظهار داشت: نصب و راه اندازی این برج همراه با پوشش گالوانیزه گرم و سبد متحرک در 45 روز انجام شد.

اسلامیان گفت: 24 پروژکتور 400 وات سدیم با کابل و بکس های ارتباطی، موتور و گیربکس، وزنه های متعادل، کلاهک باران گیر و میله برق گیر، تابلو برق و کنترل از دیگر تجهیزات این برج است.

وی همچنین از نصب و راه اندازی دومین برج روشنایی در همین مجتمع در آینده ای نزدیک خبر داد.