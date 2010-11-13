ارسال 92 عنوان مقاله علمی به جشنواره مبتکران بسیجی

به گزارش خبرنگار مهر، محمد مهدی ناصحی صبح شنبه در جلسه شورای سیاستگذاری نهمین جشنواره دانشجویان ممتاز، مبتکر و نوآور بسیجی در ساری افزود: جشنواره فوق به میزبانی دانشگاه علوم پزشکی مازندران برگزار می شود.

وی خاطر نشان کرد: در این جشنواره دانشجویان با موضوعات تالیف کتاب، کسب مقام در مجامع علمی، اختراعات، مقالات علمی و طرح های تحقیقاتی و پژوهشی شرکت می کنند.

ناصحی گفت: 443 اثر در بخش های ممتازین تحصیلی و 163 عنوان در بخش کارکردهای جشنواره ارائه شده است.

وی گفت: در بخش کسب مقام در مجامع علمی 117 عنوان، تالیف کتاب 11 عنوان، اختراعات 16 عنوان، بخش مقالات علمی 92 عنوان و طرح ها و پروژه های تحقیقاتی 27 عنوان به دبیرخانه این جشنواره ارائه شده است.

نهمین جشنواره دانشجویان ممتاز، مبتکر و نوآور بسیجی شاهد و ایثارگر سوم آذرماه 89 در مجتمع پیامبر اعظم دانشگاه علوم پزشکی مازندران به مدت یک روز به میزبانی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مازندران توسط سازمان بسیج دانشجویی استان برگزار می شود.

