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۲۲ آبان ۱۳۸۹، ۱۲:۲۷

ناصحی خبر داد:

ارسال 92 عنوان مقاله علمی به جشنواره مبتکران بسیجی

ارسال 92 عنوان مقاله علمی به جشنواره مبتکران بسیجی

ساری - خبرگزاری مهر: مسئول شورای سیاستگذاری نهمین جشنواره دانشجویان ممتاز، متبکر و نوآور بسیجی مازندران گفت: 92 عنوان مقاله علمی به دبیرخانه این جشنواره ارسال شد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد مهدی ناصحی صبح شنبه در جلسه شورای سیاستگذاری نهمین جشنواره دانشجویان ممتاز، مبتکر و نوآور بسیجی در ساری افزود: جشنواره فوق به میزبانی دانشگاه علوم پزشکی مازندران برگزار می شود.

وی خاطر نشان کرد: در این جشنواره دانشجویان با موضوعات تالیف کتاب، کسب مقام در مجامع علمی، اختراعات، مقالات علمی  و طرح های  تحقیقاتی و پژوهشی شرکت می کنند.

ناصحی گفت: 443 اثر در بخش های ممتازین تحصیلی  و 163 عنوان در بخش کارکردهای جشنواره ارائه شده  است.

وی گفت: در بخش کسب مقام در مجامع علمی 117 عنوان، تالیف کتاب 11 عنوان، اختراعات 16 عنوان، بخش مقالات علمی 92 عنوان و طرح ها و پروژه های تحقیقاتی 27 عنوان به دبیرخانه این جشنواره ارائه شده است.

نهمین جشنواره دانشجویان ممتاز، مبتکر و نوآور بسیجی شاهد و ایثارگر سوم آذرماه 89 در مجتمع پیامبر اعظم دانشگاه علوم پزشکی مازندران به مدت یک روز به میزبانی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مازندران توسط سازمان بسیج دانشجویی استان برگزار می شود.
 

کد مطلب 1190646

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