به گزارش خبرنگار مهر، سید محمود فاطمی عقدا در نشست مطبوعاتی دومین همایش فناوریهای نوین ساختمانی اظهار داشت: با توجه به وضعیت ساخت و ساز در کشور و شتاب تولید مسکن و برنامه دولت برای تداوم ساخت و ساز یک میلیون واحد مسکونی، برگزاری کنفرانسها و پرداختن به این موضوع ضرورت بیشتری پیدا می کند.

وی با اشاره به برگزاری همایش فناوریهای نوین در سال گذشته افزود: مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن در همایش امسال کنفرانسهایی را با محور صنعتی سازی و فناوریهای نوین و با رویکرد دستیابی به راهکارهایی برای تحقق کامل برنامه ساخت یک میلیون واحد مسکونی در سال 90 پیش بینی کرده است.

رئیس مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن گفت: همایش در 13 محور تعیین شده و بافتهای فرسوده به دلیل اهمیت کاهش خطرپذیری در مناطق شهری مورد بررسی قرار می گیرند.

فاطمی عقدا اجرای الگوی معماری ایرانی اسلامی و کاربرد مصالح نوین را از جمله محورهای همایش برشمرد و گفت: الگوهای نوین و تجارب موفق در کشور، مسکن روستایی وبرنامه نوسازی مسکن در روستاها و کاربرد سیستم های سازه ای مقاوم در برابر زلزله جزو محورهای دومین همایش فناوری های نوین ساختمانی هستند.

معاون وزیر مسکن و شهرسازی با بیان اینکه آسیب شناسی موانع صنعتی سازی یک ضرورت است، افزود: هم اکنون الگوی کاملی برای نظارت بر ساختمانهایی که از فناوریهای نوین استفاده می کنند، وجود ندارد؛ به همین منظور مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن اولین دوره آموزشی ناظران صنعتی سازی را برگزار کرده است و دومین دوره آن هم در ماه آینده برگزار می شود.

وی به کارگاه های تخصصی اشاره کرد و افزود: در این همایش کارگاه های تخصصی برای کاربردی شدن همایش پیش بینی شده است.

فاطمی عقدا سهم 40 درصدی صنعتی سازی را از اهداف دولت دانست و گفت: براساس چشم انداز 20 ساله باید سهم صنعتی سازی از کل ساخت وساز مسکن به 40 درصد برسد که هم اکنون این میزان 25 درصد است.

رئیس مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن افزود: سال گذشته که مسکن مهر در کشور آغاز شد، حتی مدیران دولتی هم تصور نمی‌کردند که ساخت و ساز با این سرعت رشد پیدا کند، زیرا در سال گذشته سهم صنعتی ساز از ساخت و سازهای کشور 5 درصد بود.

وی با بیان اینکه مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن تا کنون 87 فناوری نوین ساختمانی را تایید کرده است، گفت: این مصالح شامل قطعات ساختمانی، روش های اجرا و سیستم های کامل ساختمانی است.

فاطمی عقدا روند صنعتی سازی در روستاها را سریع تر از شهرها عنوان کرد و افزود: بنیاد مسکن روند نوسازی را با استفاده از سیستم های پیچ و مهره ای و پیش ساخته در روستاها آغاز کرد و این روش ساخت در روستاها زودتر از شهرها اجرا شد.

معاون وزیر مسکن و شهرسازی تصریح کرد: راه اندازی اولین واحد تولیدی ملات خشک با استفاده از فناوریهای مدرن و روز دنیا از دیگر اقدامات مرکز برای گسترش فناوریهای نوین در مصالح ساختمانی است.

وی با اشاره به کاهش قیمت تمام شده در ساخت و ساز، اظهار داشت: فناوریهای نوین علاوه بر افزایش سرعت و کیفیت منجر به کاهش قیمت تمام شده در ساخت و ساز می شوند که ساخت مسکن مهر با قیمت متری 300 هزار تومان بیانگر این امر است.

وی در خصوص تاثیر اجرای هدفمندی یارانه ها در افزایش هزینه ساخت مسکن گفت: مطالعات انجام شده در مرکز نشان می دهد که علیرغم افزایش قیمتها در بخش مصالح ساختمانی و انرژی، قیمت مسکن تغییری نخواهد کرد اما دامنه سود محدودتر می شود.

فاطمی عقدا به اقدامات وزارت مسکن برای کاهش هزینه تولید مصالح ساختمانی اشاره کرد و افزود: برنامه های وزارت مسکن باعث کاهش 20 درصدی در قیمت تمام شده مصالح ساختمانی می شود که احداث کارخانه سیمان تهران با قیمت ارزان تر از سیمان مصرفی از این اقدامات به شمار می رود.

معاون وزیر مسکن تصریح کرد: هدفمندی یارانه ها در میان مدت و بلند مدت با آزاد سازی قیمت ها آثار مثبتی را در بخش مسکن دارد. وی با اشاره به هدررفت 30 درصدی مصالح ساختمانی در کشور، گفت: ارزانی مصالح ساختمانی منجر به پرت بالای مصالح ساختمانی در کشور است که با اصلاح ساختار تولید، میزان آن کاهش می یابد.

همچنین دبیر دومین همایش فناوری های نوین ساختمانی و صنعتی سازی از پذیرفته شدن 55 مقاله خبرداد و گفت: 7 نشست تخصصی در قالب کارگاه های تخصصی و ارایه مقالات در حاشیه همایش برگزار می شود.

محسن تهرانی زاده اظهار داشت: 91 مقاله به همایش ارسال شده که از این تعداد 55 مقاله پذیرفته شده است و به چاپ خواهد رسید. وی افزود: از این 55 مقاله 25 مقاله بصورت شفاهی ارایه می شود که 15 مقاله آن سفارشی و 10 مقاله از طریق فراخوان جذب شده است.

دبیر دومین همایش فناوری های نوین ساختمانی تصریح کرد: تعداد کم مقالات ارسال شده به همایش باعث شد که از طرف مسئولان اجرایی سفارش مقالات به برخی از اساتید داده شود و اگر زمان بیشتری برای فراخوان داده می شد بطور حتم تعداد مقالات بیشتر می شد.

تهرانی زاده با اشاره به برگزاری 7 نشست علمی در این همایش، افزود: این نشستها شامل 5 نشست ارایه مقالات و 2 برنامه تخصصی کارگاه ها می شود که این کارگاه ها تعاملی میان جامعه علمی کشور و مقامات اجرایی ایجاد می کند.

وی این کارگاه ها را در 2 موضوع صنعتی سازی و فناوری ساختمان و تاسیسات اعلام کرد. دبیر دومین همایش فناوریهای نوین ساختمان در خصوص سیستمهای وارداتی برای ساخت مسکن گفت: فناوری ها و مصالح وارداتی برای همخوانی با شرایط اقلیمی، میزان مصرف انرژی و معماری بررسی می شوند که تاکنون بیش از یک هزار درخواست به مرکز داده شده است که از این تعداد 280 مورد در ارتباط با 90 سیستم ساختمانی مورد تایید قرار گرفته است.

تهرانی زاده بابیان اینکه این فناوری های نوین باید در جهت بومی سازی و انتقال تکنولوژی بکار روند افزود: در گذشته دستورالعمل مشخصی برای صنعتی سازی و فناوری های نوین وجود نداشت و نحوه اجرا و طراحی ها برنامه نظارتی نداشت.

وی با اشاره به اهمیت صنعتی سازی تصریح کرد: با توجه به نیاز و تقاضای مسکن در کشور برای تعامل بین عرضه و تقاضا باید راه حلی غیر از سنتی سازی مطرح شود که یکی از آنها صنعتی سازی است.

دبیر دومین همایش فناوری های نوین یکی از مزایای صنعتی سازی را کیفیت بالا و کاهش قیمت عنوان کرد و گفت: با وجود فواید صنعتی سازی اما این روش مشکلاتی را هم دارد که باید حل شود.

وی افزود: عدم تنوع ساختمان سازی با توجه به نقشه های مختلف یکی از مواردی است که باید در صنعتی سازی برطرف شود همچنین بومی سازی صنعتی سازی با مبانی و تئوری هم نیاز به بحث و بررسی میان صاحبنظران است.

تهرانی زاده با اشاره به اینکه اولین همایش مربوط به سیستم های نوین ساختمانی بود، گفت: همایش امسال مربوط به فناوری های ساختمان و صنعتی سازی است که با توجه به محورهای همایش فراخوان مقالات اعلام شد.

دومین همایش فناوریهای نوین ساختمانی اول و دوم آذرماه جاری در تهران برگزار می شود.